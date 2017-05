Sapu Bersih Raptors, Cavaliers Maju ke Final Wilayah

Metrotvnews,com, Toronto: LeBron James tampil sebagai bintang dalam kemenangan Cleveland Cavaliers atas Toronto Raptors (109-102) di game keempat playoff wilayah timur NBA, Senin 8 Mei 2017. Berkat kemenangan ini, Cavs berhak menggenggam tiket final wilayah timur dengan keunggulan agregat 4-0 dalam format Best of Seven Series.



Sapu bersih Cavs tercipta di markas Raptors di Air Canada Center. King James jadi aktor utama di balik terciptanya rekor Cavaliers sebagai tim pertama yang selalu memenangi delapan laga playoff secara beruntun.

Mantan bintang Miami Heat ini mendulang 35 poin, 9 rebound dan enam assist untuk membantu Cavs mengubur mimpi Raptors lolos ke final wilayah. Bagi James, ini adalah kali ketujuh secara beruntun ia tampil di babak final wilayah."Ini adalah kado jika Anda tampil bagus. Ini (tiket final wilayah) tidak serta-merta diberikan kepada Anda. Anda harus berjuang untuk mendapatkannya. Sekali lagi, saya adalah bagian dari tim yang berhasil lolos ke final wilayah. Ini akan jadi final wilayah ke-9 saya dalam 14 tahun. Saya menyukai angka ini," ujar James usai laga.Ya, penampilan cemerlang James tidak terlepas dari bantuan rekan setimnya. Salah satunya Kyrie Irving yang juga tampil apik di laga kali ini dengan mendulang 27 poin dan 9 assist."Faktanya, kami menampilkan permainan terbaik di babak playoff, maka kami tahu bahwa kami bisa melewati setiap tantangan," timpal Irving.Di babak final wilayah timur nanti, Cavaliers akan berhadapan dengan pemenang antara Boston Celtic vs Washintong Wizards. Untuk saat ini, pertarungan kedua tim tersebut masih cukup sengit.Wizards tampil apik pada game keempat di kandangnya, Senin 8 Mei 2017. Sempat tertinggal 11 poin di dua kuarter awal, Wizards tampil trengginas di babak kedua dengan mencatatkan skor 26-0 di kuarter ketiga dan membungkus kemenangan 121-102 atas Celtic.Kemenangan ini membuat persaingan kedua tim semakin sengit lantaran saat ini skor menjadi sama kuat 2-2. Game kelima akan dimainkan di markas Boston Celtic, 10 Mei 2017.Sementara itu, pertarungan sengit juga masih melibatkan San Antonio Spurs dan Houston Rockets di semifinal wilayah Barat. Rockets memenangi game keempat 125-104 untuk membuat kedudukan menjadi sama kuat 2-2.Pemenang di pertandingan akan berhadapan dengan pemenang antara Golden State Warriors dan Utah Jazz. Untuk sementara ini, Warriors berpeluang besar lolos ke final lantaran unggul 3-0 atas Jazz. Kedua tim akan memainkan game keempat pada 9 Mei 2017.109-102 Toronto Raptors(Cavaliers lolos ke final wilayah dengan keunggulan 4-0)Boston Celtic 102-121 Washington Wizards(Wizards menyamakan kedudukan menjadi 2-2)San Antonio Spurs 104-125 Houston Rockets(Rockets menyamakan kedudukan menjadi 2-2)(ACF)