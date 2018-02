Target Dua Emas dari Bridge di Asian Games Realistis

Jakarta: Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI) menargetkan setidaknya memperoleh dua emas dari enam nomor yang akan dipertandingkan dari cabang olah raga Bridge di Asian Games 2018 nanti.



Ketua PB GABSI Ekawahyu Kasih mengatakan, meski hanya menargetkan dua emas, peluang Indonesia meraih emas terbuka di enam nomor yaitu Men Team, Women Team, Mixed Team, Supermixed Team, Men pair dan Mixed pair.

"Hanya saja kompetitor Indonesia paling berat adalah Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok memiliki peluang sama di Asian Games. Bisa jadi saat final di enam nomor di dominasi Indonesia Tiongkok, karena sama-sama ngotot," kata Eka kepada Medcom.id, Rabu 14 Februari 2018."Karena di kategori putri, Tiongkok juara dunia tahun 2017. Dan putra mereka masuk delapan besar dunia tahun 2017," imbuhnya.Persiapan PB GABSI jelang Asian Games dikatakan Eka sudah dimulai sejak Januari 2017. Hanya saja sentralisasi baru dimulai sejak 15 Januari lalu di Wisma PKBI Jakarta Selatan.Untuk mencapai target dua emas tersebut, usai melakukan uji coba dan pemusatan latihan ke Eropa, PB GABSI dan jajaran pelatih akan melakukan evaluasi guna mendegradasi atlet yang nantinya hanya menyisakan 24 atlet dari total 38 atlet."Kami akan melihat rekam jejak selama TC dan try out, di situ akan dimonitor lima pelatih. Dan bukan hanya hasil dari TC dan try out saja yang menjadi acuan adanya degradasi tetapi dari catatan kinerja harian mereka juga," jelas Eka.(RIZ)