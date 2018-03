Federer Sabet Dua Gelar di Ajang Laureus Award 2018

Monaco: Pemegang gelar juara 20 kali grand slam Roger Federer berhasil menyabet dua gelar di ajang penghargaan Laureus Award 2018. Dia mendapat gelar Sportsman of The Year dan Comebcak of The Year 2017.



Prestasi itu tak terlepas setelah petenis asal Swiss berusia 36 tahun itu memenangi gelar Australia Open dan Wimbledon pada 2017 setelah tujuh tahun tanpa gelar utama. Dia kembali ke performa terbaik setelah beberapa tahun kesulitan bersaing di tingkat atas tenis dunia.

Bahkan, saat ini dia kembali menempati rangking pertama tenis dunia. "Saya tidak percaya saya akan kembali ke level ini.""Ini berarti semesta mendukung saya. Comeback selalu sangat emosional. Tahun lalu adalah mimpi yang menjadi kenyataan," sambung Federer.Sementara itu, Serena Williams meraih penghargaan World Sportswoman of the Year setelah memenangkan grand slam ke-23 pada 2017.Juara konstruktor Formula 1, Mercedes meraih penghargaan Team of the Year, dan atlet kursi roda Marcel Hug memenangkan Sportsperson of the Year with a Disability."Ada begitu banyak keahlian di semua bagian tim kami, saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari itu," kata juara dunia F1 yang tergabung di tim Mercedes, Lewis Hamilton.Dari dunia sepak bola, Francesco Totti meraih penghargaan Laureus Academy Exceptional Achievement karena dedikasinya terhadap sepak bola dan kesetiannya kepada satu klub, AS Roma.Klub sepak bola Brasil, Chapecoense meraih gelar Best Sporting Moment of the Year karena berhasil bangkit menyusul kecelakaan pesawat pada 2016 di mana mereka kehilangan sebagian besar tim mereka. (BBC)Roger Federer (tenis)Serena Williams (tenis)Mercedes (F1)Sergio Garcia (golf)Roger Federer (tenis)Marcel Hug (wheelchair racing)Armel Le Cleac'h (layar)Chapecoense (sepak bola)Francesco Totti (sepak bola)(KRS)