Yogyakrta Gelar Kejurnas Wushu

Yogyakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia Airlangga Hartarto membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Wushu di Gelanggang Olah Raga (GOR) Amongrogo Yogyakarta, Kamis 29 Maret 2018. Kejuaraan yang diikuti atlet junior dan senior itu digelar mulai 29 Maret hingga 3 April 2018.



Airlangga mengatakan, Kejurnas nantinya menjadi evaluasi dan penjaringan atlet nasional. Atlet jebolan Kejurnas bisa menjadi pelapis atlet senior.

"Target kita tentu bisa Asian games. Sebagai tuan rumah harus sukses penyelenggaraan dan prestasi," ujarnya.Wushu menjadi salah satu cabang andalan Indonesia untuk mendulang medali emas. Ia meminta atlet menampilkan pertandingan maksimal selama Kejurnas. Ia juga meminta sang pengadil bisa menjalankan tugas dengan tanggung jawab adil."Saya sampaikan terima kasih untuk Presiden Jokowi yang berkenan memberikan piala bergilir di Kejurnas Wushu. Kami juga terima kasih kepada Yogyakarta yang telah menjadi tuan rumah," ungkapnya.Kejurnas Wushu di Yogyakarta mengusung tema The Best Never Rest. Para atlet memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia dan Piala Raja Hamengku Buwono X.Sebanyak 26 provinsi ikut serta dalam Kejusnas kali ini. Ketua Panitia Soekeno mengatakan, ajang Kejurnas ini diikuti atlet pilihan. Total sebanyak 1.056 atlet dan ofisial terlibat di dalamnya."Tujuan kejurnas ini menjaring atlet muda untuk ajang di Brasil dan Asian Games 2018," ujarnya.Pengurus Daerah Wushu DIY Mawardi Gunawan meminta para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan bertanding secara profesional. Ia yakin para atlet sudah menyiapkan fisik, teknik, dan mental.(RIZ)