Prediksi Final NBA 2017--2018 versi Sean Gelael

Jakarta: Pembalap muda Indonesia, Sean Gelael, diketahui memiliki hobi bermain basket. Dia juga mengaku sebagai fans NBA dan memantau jalannya liga basket paling terkenal di dunia itu.



Sean Gelael hari ini, Minggu 7 Januari ambil bagian dalam laga eksebisi dalam rangkaian acara IBL All Star 2018. Selain balap, basket memang menjadi bagian hidupnya karena itu adalah hobi di luar menggeber mobil di lintasan balap.

Ketika ditemui Metrotvnews.com, Sean Gelael pun tidak mau ketinggalan memprediksi final NBA tahun ini. Dia yang merupakan penggemar San Antonio Spurs berharap tim jagoannya bisa menembus final. Akan tetapi, dia secara realistis memilih tim lain."Saya pendukung garis keras San Antonio Spurs, semoga Spurs bisa juara. Tetapi kita tahu ada banyak tim bagus juga, Houston Rockets bagus, Cleveland Cavaliers juga bagus, Toronto Raptors juga, Boston Celtics, dan Golden State Warriors juga stabil," ujar Sean Gelael yang ditemui di Britama Arena, Kelapa Gading dalam acara IBL All Star 2018."Kalau sesuai jagoan saya, Spurs vs Cavaliers. Tapi saya rasa masih Warriors vs Cavs untuk tahun ini," sambung Sean memprediksi final NBA tahun ini.Memasuki Januari, NBA musim 2017--2018 sudah hampir memasuki setengah jalan. Tim-tim besar dari masing-masing divisi sudah memberikan sinyal mendapat tiket play-off.Selain calon-calon kuat juara, Sean Gelael juga memberikan prediksi soal peraih gelar MVP musim reguler. Ketika agak ragu memberikan prediksi soal MVP, Sean justru dengan mantap menyebut dua nama calon peraih gelar Rookie of The Year."Rookie of The Year saya rasa Ben Simmons (Philadelphia 76ers) atau Donovan Mitchell (Denver Nuggets). Kalau MVP, karena James Harden cedera, Kyrie Irving juga beberapa kali enggak main, pilihan saya kalau tidak LeBron James (Cavalers) atau Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Kalau Irving, saya tidak suka saja, pilihan subjektif saja," pungkas Sean sambil tertawa.(KRS)