Obor Asian Para Games 2018 Diarak dari Balai Kota Hingga Kemenpora

Jakarta: Kirap Asian Para Games 2018 telah di Balai Kota, Jakarta Minggu 30 September pagi. Obor tersebut nantinya akan di arak dari Balai Kota dan akan berakhir di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).



Dalam jadwal resmi yang didapatkan dari INAPGOG, panitia Asian Para Games 2018, obor akan melewati beberapa jalan protokol serta ikon Jakarta.

Jakarta yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Para Games 2018 pada 6-13 Oktober nanti, terlihat begitu antusias menggelar kegiatan ini."Rute yang akan dilalui untuk pawai obor itu adalah Balai Kota melalui Jalan Medan Merdeka Selatan kemudian ke MH Thamrin lanjut ke Bundaran HI," kata M Farhan, Direktur Media dan PR Asian Para Games, di lokasi start.Dari bundaran HI terus melalui Imam Bonjol, HOS Tjokro Aminoto, kemudian ke HR Rasuna Said melalui Jalan Casablanca dan tembus sampai ke jalan DR Sahardjo. Dari situ, berputar di putaran Minangkabau kembali ke Jalan DR Sahardjo terus ke Tugu Pancoran."Dari situ kemudian ke Jalan Gatot Subroto, lewat Simpang Susun Semanggi, Sekat II, melewati S Parman (di depan Gedung DPR/MPR, red) kemudian berputar balik di putaran Slipi," ungkap dia.Dari situ, melewati kembali jalan Gatot Subroto, kemudian belok mengambil jalur atas Naik ke jalan layang Farmasi, memasuki jalan Gerbang Pemuda - dan menuju ke titik finis di kantor Kemenpora.