Korea Selatan dan Korea Utara 'Bersatu' di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang

Pyeongchang: Momen bersejarah terekam tatkala atlet Korea Utara dan Selatan berjalan beriringan di bawah unified flag pada pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018.



Seluruh negara peserta turut mengirimkan perwakilan atletnya pada pembukaan itu. Amerika Serikat juga ambil bagian di olimpiade yang digelar di Korea Selatan tersebut.



Selain berjalan beriringan di bawah satu bendera, kedua negara itu juga sepakat menggabungkan tim hoki putrinya. Bahkan sejumlah atlet dari Korsel dan Korut sudah melakukan latihan bersama.



Ini menjadi sinyal bagus di tengah memanasnya hubungan antara dua negara tersebut. Namun, semua hal negatif tidak tergambar pada upacara pembukaan.



