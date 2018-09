Tiga Pertarungan Atlet Indonesia Siap Buka One: Conquest of Heroes

Jakarta: Tiga pertarung atlet bela diri Indonesia siap membuka ajang tarung bebas One: Conquest of Heroes. Ketiga pertarungan tersebut akan mulai digelar pada 22 Sabtu September mendatang di Jakarta Convention Center.



Pertarungan kelas catchweight 59 kilogram antara Riski Umar dan Egi Rozten direncanakan akan menjadi laga pembuka di sore hari. Keduanya pernah bertemu pada bulan Januari lalu, di mana Umar menang technical knockout (TKO) di ronde pertama atas Rozten.

Umar mencari kemenangan keduanya beruntun setelah mencetak kemenangan dengan kuncian di ronde kedua saat melawan rekan satu negara Doan Birawa bulan Mei lalu. Sementara mantan juara tinju regional Rozten tengah berusaha untuk membawa dirinya berada di jalur juara.Pertarungan lain yang menyuguhkan duel atlet Indonesia adalah juara turnamen ONE Strawweight Indonesia, Adrian Mattheis yang akan berhadapan dengan Angelo Bimaodji. Mattheis telah sering berhadapan dengan beberapa petarung terbaik di ajang ini, termasuk Rene Catalan, Kritsada Kongsrichai dan Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke.Duel sesama petarung Indonesia lainnya adalah kembalinya "The Terminator" Sunoto yang akan melawan Victorio "Indra" Senduk di laga tiga ronde kelas bantam(bantamweight). Baik Sunoto dan Senduk, keduanya tengah berusaha untuk memasukkan namanya dalam daftar pemenang setelah sama-sama mengalami kekalahan di ajang ONE Championship beberapa bulan lalu.Selain ketiga laga pembuka dari para petarung Indonesia di ajang One: Conquest Of Heroes, dua petarung favorit tuan rumah juga direncanakan akan hadir di laga kali ini. Mereka adalah Priscilla Hertati Lumban Gaol yang akan bertarung melawan bintang baru Filipina, Jomary Torres dalam laga kelas atom (atomweight).Sementara, Juara Turnamen One Indonesia Flyweight, Stefer Rahardian akan bertarung melawanjuara gulat Greco-Roman Nasional China, Peng Xue Wen di laga tambahan. Gelaran One: Conquest Of Heroes sendiri akan menampilkan laga utama memperebutkan juara kelas strawweight antara pemegang gelar Yoshitaka Naito dengan petarung Filipina, Joshua Pacio.(REN)