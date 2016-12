Kilas Balik Olahraga Sepanjang 2016: Kerber dan Murray Superior, Cavaliers Sabet Gelar Perdana NBA

Metrotvnews.com, Jakarta: Beragam kisah menarik terjadi sepanjang 2016. Khususnya di dunia olahraga. Baik dari olahraga tenis, basket, hingga dunia tinju yang diwarnai dengan sejumlah rekor apik dan catatan kelam dari berbagai atlet ataupun seluruh tim.



Dunia tenis bisa dikatakan menjadi salah satu olahraga yang paling banyak meninggalkan kisah pada 2016. Maklum, olahraga tersebut memiliki event dan kejuaraan paling banyak sepanjang 2016 sehingga banyak rekor ataupun sejarah yang berhasil diciptakan para petenis di setiap kejuaraan.

Tercatat, ada sekitar 61 turnamen WTA yang diselenggarakan untuk petenis putri, termasuk WTA Final. Sedangkan untuk turnamen petenis putra, ada sekitar 67 turnamen yang diselenggarakan sepanjang 2016 dan juga termasuk ATP Final.Selain itu, seluruh petenis harus bertarung dalam empat kejuaraan besar berkelas Grand Slam seperti Australia Terbuka, Prancis Terbuka, Wimbledon, dan AS Terbuka. Ditambah lagi dengan kejuaraan antar negara seperti Piala Davis (kategori putra), Piala FED (kategori putri), serta kejuaraan beregu, Piala Hopman.Angelique Kerber dan Andy Murray termasuk atlet yang mampu membuat sejarah paling menghebohkan di dunia tenis pada 2016. Bagaimana tidak. Keduanya berhasil mendapatkan status nomor satu dunia di kategori masing-masing.Berbagai kisah menarik juga dicatatkan dalam olahraga NBA. Di mana juara 2015, Golden State Warriors menciptakan banyak rekor kemenangan sepanjang 2016. Sayangnya, rekor apik mereka tak mampu membawa mereka menjadi juara pada NBA 2016.Selain kedua olahraga tersebut, dunia tinju pun diwarnai dengan kisah-kisah menarik. Baik tinju di dalam negeri atau di luar negeri.Salah satunya dikisahkan oleh petinju Indonesia Daud Yordan. Ia berhasil mencapai peringkat pertama ranking WBA kelas ringan.Para pencinta tenis telah dihebohkan kasus yang menjerat Maria Sharapova pada 8 Maret. Ketika itu, petenis asal Rusia tersebut dinyatakan telah menggunakan doping yang bernama zat meldonium.Sharapova dikabarkan menggunakan meldonium saat tampil di ajang Australia Terbuka 2016. Itu diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya dengan agen antidoping (Wada). Gara-gara tindakan indispliner itu, Sharapova pun harus menerima hukuman berupa larangan bermain tenis selama dua tahun.Sharapova tak hanya mendapat hukuman skors usai ketahuan mengonsumsi doping. Ia harus kehilangan sponsor dan juga jabatannya sebagai duta PBB. Namun, Sharapova masih berupaya untuk melakukan banding atas hukumannya di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Hasilnya, sanksinya pun dikurangi menjadi 15 bulan. 2016 menjadi salah satu momen terbaik bagi Angelique Kerber. Khususnya pada 11 September. Pada momen itu, ia berhasil menjuarai AS Terbuka 2016 usai mengalahkan Karolina Pliskova.Keberhasilan menjuarai AS Terbuka tentu terasa istimewa bagi Kerber. Bagaimana tidak. Dengan torehan tersebut, ia berhasil menjadi petenis nomor satu dunia, menggusur posisi Serena Williams. Dengan torehan itu, Kerber tercatat menjadi petenis putri tertua yang menempati posisi pertama di dunia. Ia juga menjadi petenis Jerman kedua yang berhasil menduduki peringkat pertama dunia setelah Steffi Graf. Sementara itu, torehan serupa juga didapat petenis putra asal Britania Raya, Andy Murray. Kepastian itu tak lepas dari hasil yang didapatnya di turnamen Paris Masters 2016. Di penghujung 2016, dunia tenis dikejutkan dengan kabar Ana Ivanovic. Petenis asal Serbia tersebut memutuskan untuk pensiun pada 29 Desember WIB.Ivanovic mengambil keputusan pensiun karena cedera pergelangan kaki. Cedera tersebut sudah dideritanya sejak Agustus.Cedera itu juga membuat Ivanovic tak mampu tampil maksimal sepanjang 2016. Terhitung, ia hanya mampu memenangkan 15 pertandingan dan harus turun ke peringkat 63 dunia dalam klasemen WTA. Cleveland Cavaliers mampu membuat pencinta basket dunia terkejut dengan pada 2016. Itu karena mereka berhasil menjuarai NBA 2016.Cavaliers tidak mudah mendapat prestasi tersebut. Mengingat, mereka harus menghadapi sang juara bertahan Golden State Warriors di babak final.Apalagi, Warriors juga sedang dalam kondisi yang bagus sepanjang musim 2016. Salah satu yang menjadi bukti adalah rekor kemenangan yang diciptakan Warriors. Mereka berhasil melewati rekor 72 kemenangan yang dimiliki Chicagho Bulls pada musim 1995--1996.Namun, status Warrior tak membuat mental para pemain Cavaliers menurun. Mereka pun tetap percaya diri dan berhasil mengalahkan Warriors usai melewati game ketujuh. Pada game tersebut, Warriors menang dengan skor 98-93. Suasana gembira juga didapat salah satu tim basket di Indonesia, CLS Knight Surabaya. Mereka berhasil menjuarai IBL 2016 setelah mengalahkan Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta. Sesuai prediksi, tim bola basket putra Amerika Serikat sukses menyabet medali emas Olimpiade Rio 2016. Prestasi tersebut dicatatkan Kevin Durant dan kawan-kawan usai menaklukkan Serbia di final.Serbia sempat unggul 14-12 di kuarter pertama. Namun, akhirnya harus bertekuk lutut dengan skor yang cukup telak 96-66. Hasil ini membawa tim basket putra AS mencatatkan hattrick emas, setelah sebelumnya juga sukses menjadi juara di Olimpiade 2008 dan 2012. Manny Pacquiao memutuskan untuk pensiun usai bertarung melawan petinju Amerika Serikat, Timothy Bradley pada Minggu 10 April pagi WIB. Ia mengambil keputusan itu karena ingin fokus bersama keluarga serta karier politiknya.Saat menghadapi laga terakhirnya, Pacquiao berhasil meraih hasil positif. Ia mampu meraih kemenangan dengan angka 116-110. Atas hasil tersebut ia berhak meraih sabuk juara Welter WBO. Namun, hanya berselang empat bulan, Pacquiao melontarkan pernyataan mengejutkan yang ingin kembali naik ring. Ia memutuskan kembali naik ring untuk menghadapi Jessie Vargas pada akhir 2016. Kabar duka menghampiri dunia tinju pada 4 Juni. Ketika itu, para pencinta tinju dunia harus kehilangan salah satu legenda kesayangan mereka, Muhammad Ali. Ia meninggal dunia karena mengalami penyakit parkinson.Ali meninggal dunia di sebuah rumah sakit yang berada di wilayah Phoenix. Dia sempat dirawat beberapa hari karena mengalami gangguan pernapasan akibat penyakit Parkinson yang dideritanya.Kondisi Ali sungguh menyedihkan ketika menderita Parkinson. Ia mulai kesulitan bicara hingga sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan secara normal. Daud Yordan telah menuai banyak prestasi sepanjang 2016. Salah satu prestasi yang didapatnya adalah memenangkan 'Battle in Uruguay' pada awal Juni.Berkat kemenangan tersebut, Daud berhasil meraih sabuk juara WBA internasional. Terasa lebih manis lagi karena kemenangan tersebut membuat Daud menempati peringkat pertama ranking WBA kelas ringan.Kabar gembira tersebut didapat setelah Asosiasi Tinju Dunia (WBA), merilis peringkat terbarunya Rabu 8 Juni kemarin. Pada peringkat terbaru itu, Daud berada di urutan teratas, naik 14 tingkat dari peringkat sebelumnya di posisi 15.