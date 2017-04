Jungkalkan Garuda Bandung, CLS Pastikan Tempat di Semifinal

Metrotvnews.com, Surabaya: CLS Knights memastikan tempat di semifinal Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 usai berhasil menjungkalkan Bank BJB Garuda Bandung di laga ketiga playoff Divisi Merah, Senin 3 April malam.



Juara IBL musim lalu itu menang dengan skor 61-52 di GOR Kertajaya, Surabaya. Kemenangan itu membuat CLS unggul dengan kedudukan 2-1 atas Garuda Bandung di babak playoff yang memakai skema best of three.

Pada kuarter pertama, Garuda sempat mengungguli CLS dengan skor 12-13. CLS yang mendapat dukungan penuh publik Surabaya bahkan sempat kembali tertinggal di kuarter kedua dengan skor 20-25.CLS baru mampu bangkit di tiga menit terakhir kuarter ketiga dan berbalik unggul 40-34. Pertarungan sengit terjadi di kuarter terakhir dengan skor sempat imbang 41-41 , sebelum free-throw Sandy Febriansyakh memastikan kemenangan 61-52 CLS atas Garuda.Dalam pertandingan tersebut, Willard Crews Jr. menjadi pemain terbaik CLS dengan catatan double-double (17 poin, 15 rebound). Di kubu Garuda, Sherrard Brantley menjadi pendulang poin terbanyak dengan 21 poin, lima rebound, dan dua assist."Aroma playoffs memang beda. Di babak reguler kami bisa dua kali menang dari mereka, di playoffs harus bekerja lebih keras,” kata pelatih CLS Knights, Wahyu Widayat Jati dilansir situs resmi IBL.“Dua kuarter awal kami bermain monoton. Saya ingatkan kepada anak-anak jangan terpancing irama permainan lawan. Tiga menit terakhir kuarter ketiga dan kuarter keempat , saya instruksikan anak-anak untuk makin menekan,” sambungnya.Sementara itu, walau kalah, pelatih Garuda, Andre Yuwadi tetap memuji penampilan para pemainnya. Diftha Pratama dan kawan-kawan dianggap Andre sudah menunjukkan perjuangan keras.“Anak-anak sudah bertarung luar biasa. Mereka tak gentar menghadapi lawan yang lebih tangguh dan di depan pendukungnya. CLS memang lebih layak ke semifinal, namun saya puas dengan pencapaian anak-anak dengan segala apa yang kami punya,” kata Andre.Kemenangan ini membuat CLS akan menantang Satria Muda Pertamina di semifinal Divisi Merah IBL 2017. Babak final-four itu akan berlangsung pada 21-24 April mendatang juga dengan format best of three.Sementara, di babak playoff Divisi Putih, Pacific Caesar akan melawan W88 News Aspac pada 7-10 April di Bandung. Pemenang laga ini akan menghadapi Pelita Jaya EMP Jakarta yang sudah menunggu di semifinal.(REN)