Kans Skuat Renang Artistik Raih Medali Kecil

Jakarta: Jelang Asian Games 2018, skuat di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) nomor renang artistik mengatakan, skuat mereka cukup sulit menargetkan dapat medali.



Dikatakan pelatih renang artistik Danisa Wahyundari, kemungkinan meraih medali emas di Asian Games 2018 tidak mungkin. Lantaran di SEA Games 2017 lalu, tim renang artistik hanya memperoleh perunggu, di bawah Singapura dan Malaysia.

Peraihan medali di Asian Games 2018 lebih susah lagi didapatkan. Apalagi peringkat dua dan tiga dunia akan turun dalam pertandingan, yaitu Tiongkok dan Jepang.

"Kami hanya fokus memperbaiki nilai dan mencari masukan dan pertimbangan dari juri. Di SEA Games kemarin kami hanya memperoleh nilai 71," jelas Danisa.Dalam latihan yang dilaksanakan di Gelanggang Olah Raga Aquatic di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Rabu 7 Maret 2018, Danisa menjelaskan saat ini timnya sudah masuk fase latihan khusus. Berisikan delapan perenang, tiga di antaranya adalah skuat baru jebolan Indonesia Open Desember 2017, yakni Andriani Shintya Ardhana (DKI Jakarta), Nabila Putri Giswatama (Sulsel) dan Sherly Hariyono (Jawa Timur).Direncanakan, tim Pelatnas renang artistik akan mengikuti uji coba ke Jepang Open akhir April mendatang. Lagi-lagi, dalam try out April mendatang atlet Pelatnas renang artistik tidak menargetkan perolehan medali emas."Rencananya juga akan mengikuti Spanyol Open, tapi masalah waktu sepertinya tidak bisa. Apalagi skuat ini baru terbentuk pertengahan Februari lalu," kata Danisa.Dalam try out di Jepang esok, setidaknya Danisa berharap adanya peningkatan nilai daripada hasil SEA Games 2017 lalu. Setidaknya atlet Pelatnas renang artistik mengincar nilai 72 hingga 73."Dalam try out ini setidaknya untuk membaca peta perlawanan dan mencari feedback juri agar di Asian Games 2018," ujar Danisa.Dikatakan Danisa, dalam Asian Games mendatang, timnya masih menggunakan koreo lama sama seperti di SEA Games 2017. Hal tersebut, dikarenakan singkatnya waktu latihan dan pemusatan latihan nomor renang artistik.(RIZ)