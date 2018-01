Conor McGregor Sindir Floyd Mayweather

Las Vegas: Rasa kesal petarung UFC Conor McGregor kepada petinju Floyd Mayweather masih tersimpan. Teranyar, McGregor menyindir Mayweather dengan mengunduh foto di akun twitter pribadinya.



Dalam foto yang diunduh, terlihat McGregor bersiap untuk menendang Mayweather. Selain itu, ada tulisan yang menjadi keterangan foto tersebut.

Shin bone to the cheek bone. The rule set kept you out the funeral home. pic.twitter.com/chJ5ieUQvQ