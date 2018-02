Hari Pertama Test Event Taekwondo, Indonesia Dapat 5 Emas dan 2 Perak

Test event menyambut Asian Games 2018 yang mempertandingkan delapan cabang olahraga mulai 8 hingga 15 Februari, menjadi cerminan khusus bagi penyelenggaraan Asian Games Agustus mendatang. . Tak hanya melihat persiapan venue dan jalannya pertandingan test event, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga meninjau venue Athlete Village (Wisma Atlet), yang terletak di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. . Dalam kunjungannya, JK meninjau fasilitas yang didapatkan baik atlet dalam maupun luar negeri, baik kamar maupun makanan yang didapat. . Fasilitas apa saja yang ada di Wisma Atlet tersebut? Cari tahu di medcom.id. . #medcom #medcomid #jusufkalla #wismaatlet #kemenpora #sandiagauno #asiangames2018 #kemayoran #erickthohir

