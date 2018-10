Indonesia Pastikan Tambah Dua Emas di Para Bulu Tangkis

Jakarta: Kontingen bulu tangkis Indonesia untuk Asian Para Games 2018 memastikan menambah perolehan dua medali emas pada penyelenggaraan hari pamungkas ajang multicabang penyandang disabilitas se-Asia tersebut, Sabtu 13 Oktober. Bahkan, Indonesia berpeluang menambah empat emas lagi.



Dua emas itu akan dipersembahkan dari nomor tunggal putra SU5 dan ganda putra SU5 yang menggelar partai final antara sesama wakil Indonesia alias All-Indonesian Final. Final tunggal putra SU5 dijadwalkan berlangsung lebih dulu mulai pukul 09.10 WIB mempertemukan Dheva Anrimusthi dan Suryo Nugroho, sebelum kemudian keduanya bertemu di partai pamungkas ganda putra SU5 sekitar pukul 09.55 WIB.

Dheva akan berpasangan dengan Hafizh Briliansyah Prawiranegara, sedangkan Suryo didampingi Oddie Kurnia Dwi Listyanto. Selain dua emas yang sudah pasti berkalung di leher atlet Indonesia tersebut, tuan rumah juga berpeluang untuk menambah empat keping lainnya yang bakal diperebutkan lewat empat nomor.Sebelum Dheva dan Suryo memasuki lapangan, Fredy Setiawan akan terlebih dahulu melakoni final tunggal putra SL4 melawan wakil India, Tarun, mulai pukul 09.00 WIB. Laga itu tak ubahnya ulangan final Asian Para Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, yang berhasil dimenangi oleh Fredy. Dalam laga final tunggal putra SL3 yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.45 WIB, Ukun Rukaendi, bakal ditantang oleh wakil India, Pramod Bhagat, memperebutkan medali emas yang empat tahun lalu ia raih di Incheon.Selanjutnya, Leani Ratri Oktila, yang Jumat (12/10) kemarin merebut medali emas ganda putri SL3-SU5 bersama Khalimatus Sadiyah Sukohandoko, berkesempatan untuk menambah raihan medali emasnya saat melakoni pertandingan final ganda campuran SL3-SU5 berpasangan dengan Hary Susanto melawan pasangan Thailand, Siripong Teamarrom/Nipada Saensupa. Laiknya Ukun, Ratri, juga memasuki partai yang dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB tersebut berstatus petahana, yang pada 2014 lalu emas nomor tersebut diraih bersama Fredy.Fredy kemudian berpeluang memperbaiki catatannya bersama pasangannya Dwiyoko, saat menghadapi pasangan Korsel, Jeon Sun-woo/Joo Dong-jae, dalam partai pamungkas ganda putra SL3-SL4 mulai pukul 11.15 WIB. Empat tahun yang lalu, Fredy/Dwiyoko, mencapai final namun harus puas dengan medali perak lantaran kalah di tangan rekan sebangsanya Ukun/Hary.Berikut jadwal pertandingan kontingen Indonesia dalam cabang olahraga para bulu tangkis Asian Para Games 2018 pada Sabtu (jadwal mulai, atlet, lawan, babak-nomor-kelas):09.00 WIB - Fredy Setiawan vs Tarun (India) - Final tunggal putra SL409.10 WIB - Dheva Anrimusthi vs Suryo Nugroho - Final tunggal putra SU509.45 WIB - Ukun Rukaendi vs Pramod Bhagat (India) - Final tunggal putra SL309.55 WIB - Suryo Nugroho/Oddie Kurnia Dwi Listyanto vs Dheva Anrimusthi/Hafizh Briliansyah Prawiranegara - Final ganda putra SU510.30 WIB - Hary Susanto/Leani Ratri Oktila vs Siripong Teamarrom/Nipada Saensupa (Thailand) - Final ganda campuran SL3-SU511.15 WIB - Fredy Setiawan/Dwiyoko vs Jeon Sun-woo/Joo Dong-jae (Korea Selatan) - Final ganda putra SL3-SL4(ASM)