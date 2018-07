Ibrahimovic: Sekarang Los Angeles Punya Tuhan dan Raja

Los Angeles: Bintang Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic menyambut LeBron James yang bergabung Los Angeles Lakers. Dia mengatakan sekarang kota Los Angeles sekarang memiliki raja dan Tuhan.



James telah menyetujui kontrak empat tahun senilai USD154 juta (Rp2,2 triliun) dengan Lakers. Bergabungnya eks pemain Miami Heat itu diumumkan pada Senin 2 Juli dini hari WIB.

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD