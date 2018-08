Asian Games: Atlet Termuda Malaysia Waspadai Skateboarder Indonesia

Sepang: Ian Nuriman Amri menjadi atlet termuda di kontingen Malaysia. Baru berusia 11 tahun, Ian akan turun di cabang olahraga skateboard pada Asian Games 2018.



Mendapatkan kesempatan turun membela negaranya, Ian sangat bangga. Apalagi dia satu-satunya atlet termuda yang diturunkan Malaysia pada pesta olahraga terbesar di Asia.

Mendapatkan label atlet Malaysia termuda Ian tak terbebani di Asian Games kali ini. Meski demikian, anak sulung dari Nuriman Amri Abdul Manap akan menunjukan kemampuan terbaiknya di kategori Park Putra nomor Best of Trick.



"Kalau enggak menang ya enggak apa-apa, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin demi negara saya. Namun kalau nantinya saya menang, itu berarti rezeki buat saya," ujar Ian seperti dilansir New Strait Times.



Ian benar-benar dipersiapkan dengan matang untuk Asian Games. Bahkan juara Adrenaline Fest 2017 ini sudah mengetahui kekuatan lawan dari negara mana saja. Termasuk dua skateboarder Indonesia yang patut diwaspadainya.

"Skateboarder Indonesia yang saya tahu adalah Mario Palandeng dan Sanggoe Dharma Tanjung. Dua atlet ini sudah dikenal dan mereka pernah latihan ke Amerika Serikat untuk Asian Games ini," jelas Ian.Indonesia sendiri menurunkan enam atlet di cabor skateboarding. Selain Sanggoe dan Mario yang turun di nomor Park Putra, ada juga Pevi Permana dan Jason Dennis Lijnzaat yang merupakan andalan di kategori Street Putra. Sementara dua nomor Park putri ada Nymas Bunga Cinta dan Aliqqa Kayyisa.Untuk edisi perdana skateboarding di Asian Games, Indonesia akan menargetkan tiga medali emas. Optimistis itu diusung berdasarkan peta kekuatan pelatnas skateboard Indonesia di Asian Games.Skateboard untuk pertama kalinya dipertandingkan pada Asian Games. Olahraga ini masuk Cabor Roller Sport. Selain Skatedboard, ada juga inline speed skating yang menggunakan sepatu roda.(FIR)