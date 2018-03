Menanti Pertandingan Seru JPE kontra Jakarta PGN

Malang: Pertarungan sengit akan tersaji antara tim putri Jakarta Pertamina Energi (JPE) dengan Jakarta PGN Popsivo Polwan pada Jumat 30 Maret 2018. Popsivo yang sempat tampil inkonsisten tak mau mengulangi kesalahan pada final four Proliga 2018 putaran pertama.



Asisten manajer Jakarta PGN Popsivo Polwan, Kompol Ernita Pongki berharap skuatnya tampil lebih baik dibandingkan saat babak penyisihan.

"Tentunya di final four akan banyak perubahan dari penampilan anak-anak. Kita akan main maksimal," ujar Ernita, Rabu 28 Maret 2018.Manajer JPE, Widi Triyoso mengatakan skuat asuhan M Ansori telah melakukan evaluasi usai babak penyisihan. "Final four kita banyak melakukan peningkatan termasuk melawan Popsivo. Karena final four suasana tim akan berbeda," kata Widi.Pada klasemen akhir babak penyisihan, posisi pertama dihuni Pertamina Energi dan PGN Popsivo Polwan berada di urutan keempat. Sementara itu, Bank BJB berada di peringkat kedua. Sedangkan Elektrik PLN menempati posisi ketiga.Untuk diketahui, ada empat tim voli putri yang bakal menjalani babak final four putaran pertama Proliga 2018 di GOR Ken Arok Kota Malang mulai 30 Maret hingga 1 April 2018 mendatang.Keempat tim tersebut adalah Jakarta Elektrik PLN, Bandung Bank BJB Pakuan, Jakarta PGN Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Energi.Mereka berhasil menyingkirkan tiga tim dari perebutan empat besar yakni Jakarta BNI Taplus, Gresik Petrokimia, dan Bekasi BVN.(ASM)