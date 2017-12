Tim Renang Training ke Amerika Serikat Fokus pada Sprint

Jakarta: Ajang Test Event Indonesia Aquatic Championship Road to Asian Games 2018 hampir selesai. Persiapan dan evaluasi akan tetap dijalankan tim renang Indonesia, Januari tahun depan. Salah satunya menggelar training center (TC) ke Amerika Serikat.



Bagi Triadi Fauzan, salah satu atlet Pelatnas SEA Games cabang renang, pengalaman dan manfaat dirasakannya di test event saat dirinya jajal kemampuan di renang gaya punggung putra.

"Saya masih kalah jauh sama perenang-perenang (gaya) punggung dari segi putaran tangan. Padahal renang gaya punggung kan daya putaran tangannya harus tinggi," ujarnya ketika menemui awak media."Kalau tidak salah, best time saya empat tahun lalu (di gaya punggung) dapat 26,9 detik. Jadi hari ini saya dapat best time lagi," sambungnya mengomentari catatan waktu 26,89 detiknya saat turun di nomor tersebut, Selasa 12 Desember 2017.Pengurus Besar (PB) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) sebagai induk olahraga, memiliki tantangan berat di Asian Games 2018 tahun depan meski Indonesia jadi tuan rumah. Renang adalah salah satu cabang yang diharapkan bisa mendulang medali emas, menilik kesuksesan renang di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, beberapa bulan lalu.Setelah test event di Stadion Akuatik, Senayan, tim Pelatnas renang Indonesia kembali bakal digenjot untuk pematangan. Salah satunya TC digelar di Amerika Serikat.Triadi yang ikut berangkat ke AS, mengatakan rencananya bakal fokus di sprint."Kata coach Albert, bulan Januari kalau jadi ada TC. Setelah event di Singapura kita ke Amerika. Fokus di Amerika adalah sprint. Makanya di bulan Januari kita ke Australia dulu untuk melatih basic-nya," tambah pria yang memiliki brand clothing itu.(RIZ)