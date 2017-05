Wizards Paksa Celtics Mainkan Game Terakhir Semifinal

Metrotvnews.com, Washington: Washington Wizards memaksa Boston Celtics memainkan game terakhir pada semifinal playoff NBA, Sabtu 13 Mei. Hasil itu diraih Wizard setelah secara dramatis mengalahkan Celtics 92-91 pada game keenam di Verizone Center.



Kemenangan itu membuat agregat keduanya kini sama kuat 3-3. Wizards dan Celtics harus menentukan langkah lolos ke final playoff wilayah Timur dengan memainkan game terahir pada Selasa 16 Mei.

One more look as John Wall calls his own number to force Game 7! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/MUmsa34DYv