Pelaku UKM Jakarta Gelar Pesta Rakyat Sambut Asian Games 2018

Jakarta: Imbauan Presiden Joko Widodo agar semua pihak turut menyambut dan memeriahkan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, kian mendapat respons masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta. Satu di antaranya Ocean Going, pemegang lisensi resmi merchandise Asian Games 2018, yang akan menggelar expo.



Even yang akan digelar di Park and Ride Thamrin 10, Jakarta Pusat, dari tanggal 11 hingga 12 Agustus nanti itu, menyediakan berbagai pernak pernik Asian Games. Namun menurut Jay Wang selaku CEO Ocean Going, dalam expo ini ada juga kebutuhan rumah tangga dari pelaku usaha kecil menengah di wilayah Jakarta.

Karenanya, expo menyambut Asian Games 2018 ini bisa juga disebut pesta rakyat, karena sekaligus untuk menumbuhkan pelaku UKM."Kami berharap expo pesta rakyat ini, dapat memberikan hiburan yang menarik untuk menyambut pesta olah raga negara-negara se-Asia nanti," kata Jay Wang kepada media di Jakarta, Rabu 1 Agustus.Menurut Jay, akan ada ratusan pelaku UKM dalam pesta rakyat nanti. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah dengan menggelar Asian Games, usaha UKM dapat terangkat."Expo ini bisa membuka jalan menyukseskan bisnis model mikro, khususnya yang berlokasi di Jakarta yang akan menjadi tuan rumah Asian Games," tambah Jay.Untuk lebih memeriahkan expo, panitia akan mengundang penyanyi asal Bandung, Cita Citata. Karenanya panitia berharap masyarakat Ibu Kota bisa ramai-ramai datang ke expo, sekaligus turut menyemarakkan Asian Games 2018 yang akan digelar 18 Agustus - 2 September 2018.(ACF)