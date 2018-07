Meriahkan Asian Games, Mini Soccer Cup Siap Digelar

Jakarta: Setelah sukses pada tahun 2017, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya melalui Badan Otonomi Sepak Bola kembali menggelar kompetisi sepak bola mini atau Mini Soccer Cup 2018. Sedikit berbeda dengan yang pertama, kompetisi internal anggota Hipmi Jaya kali ini didedikasikan untuk menyambut sekaligus memeriahkan pesta multievent negara-negara Asia, Asian Games 2018 Jakarta Palembang.



"Hipmi Jaya Cup ini sebetulnya acara turnamen internal, Mini Soccer Cup berisikan anggota Hipmi Jaya. Fungsinya sebetulnya untuk kekeluargaan persaudaraan. Selain itu (tahun ini) kita ingin berpartisipasi menggelorakan semangat Asian Games 2018. Ketua INASGOC (Erick Thohir) juga anggota Hipmi. Panitianya juga banyak kader Hipmi. Jadi sebagai pengusaha muda di Jakarta kita ingin turut menyemarakkan pesta olah raga ini," jelas Amiel P. Mohede, selaku Ketua Panitia di sela sela Technical Committe dengan perwakilan tim peserta di Jakarta, Senin 30 Juli 2018.

Turnamen kedua nantinya akan digelar dari 11 Agustus hingga 2 September 2018. Rencananya kick-off dilakukan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pada babak finalnya akan dihadiri Ketua Inasgoc Erick Thohir, sekaligus akan menyerahkan trofi bergilir Hipmi Jaya Cup.Ada tujuh tim peserta kali ini, antara lain Selatan Now FC selaku juara bertahan 2017, kemudian Lambe FC, MTMJ, Kombes FC, 18 FC, 17 + FC, Player Unknown FC, dan Alphas FC. Pertandingan digelar Sabtu dan Ahad setiap pekannya. Hanya pada 18 Agustus pertandingan ditiadakan karena seluruh anggota Hipmi Jaya ramai-ramai ke Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan ceremonial pembukaan Asian Games."Kebetulan kita sudah bekerja sama dengan KiosTix (penjual tiket resmi Asian Games), agar menyediakan tiket untuk anggota Hipmi Jaya. Ini sebagai partisipasi Hipmi Jaya (untuk Asian Games 2018)," tambah Amiel.Menurut Amiel, mekanisme pertandingan tidak banyak berubah dengan tahun silam. Hanya saja sistem pertandingan kali ini menggunakan single round robin, dan seluruh tim masuk satu grup sehingga setiap tim akan saling bertemu. Ini sesuai tujuan penyelenggaraan turnamen, mempersatukan anggota Hipmi Jaya.Bagi tim juara, selain trofi bergilir juga akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp15 juta plus voucher dari sponsor. Runner up akan mendapatkan medali dan uang sebesar Rp10 juta ditambah voucher sponsor. Ada juga penghargaan bagi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik.(RIZ)