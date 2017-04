Tundukkan Oklahoma, Houston Rockets ke Semifinal Wilayah Barat

Metrotvnews.com, Houston: Houston Rockets berhasil melaju ke semifinal wilayah barat NBA setelah meraih kemenangan pada game kelima play-off putaran pertama kontra Oklahoma City Thunder 105-99, Rabu 26 April pagi WIB. Hasil agregat menjadi 4-1 setelah kemenangan hari ini.



Bermain di markas sendiri, Toyota Center, Rockets sempat tampil melempem pada kuarter pertama. Anak asuh Mike D'Antoni tak bisa membendung permainan agresif Oklahoma dan tertinggal 16-21 pada game pertama.

Namun, Rockets tampil gemilang pada kuarter kedua. Setelah berhasil menyamakan kedudukan 36-36 saat pertandingan tersisa enam menit, mereka tancap gas untuk kemudian berbalik unggul 51-44.Kedua tim benar-benar menyajikan laga seru. Setelah melempem pada kuarter kedua, OKC gantian berhasil merebut kuarter ketiga. Tampil lebih efektif dan taktis mereka malah unggul 77-72 atas Rockets.Pada game keempat, Rockets langsung menerapkan permainan man to man marking agar tak tertinggal lebih jauh. Hasilnya cukup efektif karena baru dua menit kuarter keempat berjalan mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 81-81. Kejar mengejar angka terjadi di antara kedua tim, tapi Rockets akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 105-99.James Harden menjadi aktor kemenangan Rockets dengan 34 poin dan empat assist yang ia ciptakan. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah mereka ke semifinal wilayah barat dengan agregat 4-1 dan menunggu pemenang antara San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies.Sementara itu, pertandingan Spurs vs Grizzlies baru saja menyelesaikan game kelima. Spurs berhasil menang pada game kelima dengan skor 116-103 dan membuat skor menjadi 3-2. Belum ada pemenang dari laga ini dan masih akan mempertandingakan game keenam pada Jumat 28 April dalam sistem best of seven.(ASM)