Tertimpa Perahu, Atlet Layar Indonesia Dilarikan ke Rumah Sakit

Perahu layar Novita Puspita Sari terbalik ketika memainkan pertandingan terakhir cabor layar kelas 49er FX Women Asian Games 2018. . Ia tidak sadarkan diri di tengah laut sebelum akhirnya diselamatkan tim ofisial Singapura. . . Sesampainya di venue Indonesia National Sailing Centre, ia harus menunggu sekitar 15 menit sebelum akhirnya dibawa tim medis ke rumah sakit dengan ambulans . . Info lengkapnya kunjungi medcom.id . . . #layarindonesia #porlasi #asiangames2018 #timlayarindonesia

