Respons Finalis IBL soal Penggunaan Wasit Asing

Jakarta: Wacana Liga Bola Basket Indonesia (IBL) untuk menggunakan wasit asing bukan isapan jempol belaka. Terbukti mereka akan menerapkannya pada partai final antara Satria Muda dengan Pelita Jaya pada Kamis 19 April.



Direktur Utama IBL, Hasan Gozali membenarkan adanya penggunaan wasit asing. Bahkan sudah diketahui pada laga final nanti akan dipimpin wasit asal Filipina.

Meski tak menyebutkan namanya, wasit tersebut sudah berlisensi Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) dengan pengalaman memimpin laga-laga internasional. Ke depan, Hasan menyebutkan kemungkinan menggunakan jasa wasit asing di IBL akan tetap ada.Keberadaan wasit asing mendapatkan respons positif oleh pelatih Pelita Jaya, Johannis Winar. Ia menganggap keberadaan wasit Filipina memiliki kualitas yang mumpuni untuk memimpin laga berlevel tinggi ini."Menurut saya itu bagus," ujar Ahang, sapaan Johannis.Di satu sisi, pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh menyatakan dirinya enggan mempermasalahkan siapa pun wasit yang memimpin laga final. Ia memilih fokus ke persiapan tim."Saya tak ambil pusing soal wasit. Saat ini saya fokus ke tim saya sendiri," kata Youbel.Final IBL 2017--2018 akan digelar di Britama Arena, Jakarta. Ini merupakan markas Satria Muda. Babak pamungkas berformat "best of three" ini akan berlanjut pada Sabtu (21/4) di kandang Pelita Jaya Basketball, Hall A Basket Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB), Kuningan, Jakarta.Kalau kedudukan masih imbang 1-1, partai final akan dilangsungkan pada Minggu (22/4) yang akan digelar kembali di Hall A Basket GMSB.(FIR)