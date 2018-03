Pelatih JPE Janji Sapu Bersih Kemenangan di Final Four Proliga 2018

Malang: Pertarungan pertama final four putaran pertama Proliga 2018 di GOR Ken Arok Kota Malang, bakal mempertemukan tim putra Jakarta Pertamina Energi (JPE) dan Jakarta BNI Taplus, Jumat 30 Maret 2018. JPE lebih diunggulkan karena memegang predikat sebagai juara bertahan.



Pelatih JPE, Andri Widiatmoko menegaskan skuatnya bakal sapu bersih semua pertandingan di Malang.

"Kita menganggap semua tim yang tampil di final four sama. Jadi, kita sudah saling tahu kelebihan dan kekurangannya. Saat ini, kita hanya menjaga maintenance dari tim kita sendiri," ucap Andri, Rabu 28 Maret 2018.Sedangkan, Head Manager Jakarta BNI Taplus, Endang Hidayatullah mengaku kalau timnya sudah siap tampil di final four. "Semua tim pasti sudah siap tampil di final four, termasuk BNI. Kini, tinggal mental dan strategi pelatih yang bisa memenangkan pertandingan," ujar Endang.Pada babak penyisihan lalu, tim JPE menjadi juara pada dua putaran. Tak salah apabila JPE lebih diunggulkan pada laga perdana tim putra ini.Kendati demikian, kedua tim mengaku akan menunjukkan kehebatannya masing-masing. Apalagi, kedua tim ini sudah pernah saling mengalahkan pada babak penyisihan lalu.Saat ini, sudah ada empat tim yang lolos yakni JPE, Palembang Bank Sumsel Babel, Surabaya Bhayangkara Samator, dan Jakarta BNI Taplus.(ASM)