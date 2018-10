Pesan Kemanusiaan pada Asian Para Games 2018

Jakarta: Asian Para Games 2018 membawa pesan kemanusiaan. Para atlet disabilitas dinilai berhasil menginspirasi tentang jiwa solidaritas sosial dan semangat pantang menyerah dalam meraih kemajuan.



Hal itu dikatakan Menko PMK sekaligus Ketua Dewan Pengarah Panitia Nasional Asian Para Games Indonesia 2018, Puan Maharani, usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada acara Closing Ceremony Asian Para Games 2018, di Stadion Madya, Komplek Olahraga GBK, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober malam.

"Inilah The Inspiring Spirit and Energy of Asia. Asian Para Games 2018 juga merupakan ajang insan olahraga disabilitas terbesar Asia, yang mempersatukan etnis, budaya, dan bahasa dalam semangat memuliakan kemanusiaan, solidaritas sosial, dan meraih prestasi yang melampui batas," ucap Menko PMK, dikutip siaran persnya.Menko PMK juga menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap Asian Para Games 2018 cukup baik. Hal ini tampak dari jumlah pengunjung yang menyaksikan pertandingan selama sepekan mencapai 500 ribu orang.“Situasinya berbeda, karena jumlah cabang olahraga dan atlet yang bertanding juga tidak sebanyak Asian Games. Namun, yang terpenting adalah misi kemanusiaan yang didengungkan. Kita menghargai dan mendukung penyandang disabilitas sebagaimana orang kebanyakan,” kata Menko PMK.Lebih lanjut, Menko PMK mengajak masyarakat dan semua pihak terkait untuk memelihara, menjaga, dan mempergunakan venue olahraga terutama di GBK demi keberlangsungan komplek olahraga ini pada masa depan.Acara penutupan Asian Para Games Indonesia 2018 turut dihadiri MenPAN/RB Syafrudin, Mensos Agus Gumiwang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jajaran pengurus INAPGOC, dan lainnya.(ROS)