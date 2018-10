Nonton Asian Para Games 2018 Bisa Dapat Mobil

Jakarta: Asian Para Games 2018 menghadirkan dua aplikasi smartphone untuk mempermudah para penikmatnya mengakses informasi. Salah satu aplikasi tersebut bahkan menawarkan hadiah-hadiah menarik.



Aplikasi pertama dengan nama 'Asian Para Games 2018 Official' yang didistribusikan langsung oleh INAPGOC. Aplikasi ini menyediakan fasilitas untuk melihat jadwal, profil atlet, perolehan medali, dan hasil pertandingan."

Aplikasi kedua dengan nama 'See Momo AR.' Aplikasi ini dikhususkan untuk kampanye meramaikan Asian Para Games 2018 di dunia maya oleh para netizen.See Momo AR merupakan sebuah aplikasi playground dengan Momo, maskot APG 2018, menjadi ikon dalam aplikasi tersebut. Momo nantinya akan muncul sebagai AR (Augmented Reality), seperti pada permainan Pokemon GO di kamera smartphone Anda.Aplikasi AR ini merupakan yang pertama kali diluncurkan pada ajang multi-sport event. Dengan aplikasi tersebut, Anda bisa mengabadikan momen dengan Momo di kamera Anda.Terlebih, INAPGOC menyediakan hadiah menarik bagi netizen yang kreatif mengabadikan momen dengan aplikasi See Momo AR saat menyaksikan APG secara langsung di venue. Para netizen diminta mengunggah momen-momen tersebut di sosial media (Instagram, Facebook, Twitter) mereka dan disertai tagar #SeeMomo dan #ParaInspirasi.Untuk konten yang paling kreatif, nantinya berkesempatan memenangkan Mobil Daihatsu Ayla (1), Sepeda Motor Yamaha Mio M3 (3), Laptop ASUS Vivobook (3), dan Smartphone Oppo F9 Series (5)."Semakin banyak Anda mengunggah foto Anda saat sedang menonton pertandingan, semakin besar kesempatan Anda untuk menang," kata Digital Marketing INAPGOC, Agung Prahara, pada Jumat (5/10).Aplikasi-aplikasi tersebut bisa diunduh di Google Play Store untuk smartphone berbasis Android dan App Store untuk Apple.(ACF)