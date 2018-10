Mempersatukan Asia dalam Pembukaan Asian Para Games 2018

Jakarta: Mengusung konsep We Are One, Asian Para Games 2018 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu 6 Oktober. Acara pembukaan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tampil penuh keberagaman dan semangat para atlet disabiltas.



Selain dihadiri dan dibuka Jokowi, Asian Para Games 2018 juga disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pemuda Olahraga, Imam Nahrawi dan beberapa pejabat. Tak ketinggalan, Presiden Asia Paralympic Committe, Majid Rashed juga hadir dalam acara ini.

Pada opening ceremony ini, pihak pantia penyelenggara (INAPGOC) menitikberatkan pada keberagaman yang ada di Indonesia dan menularkannya ke Asia. Tim kreatif dipimpin oleh Raja Sapta Oktohari, yang juga merupakan Ketua INAPGOC 2018, acara pembukaan ini menampilkan ikon Bhineka Tunggal Ika pada kick off Asian Para Games ini.Dalam prosesi ini, melibatkan 849 pemeran, 2.606 peran, dan 40 peran dengan disabilitas. Selain itu, ada 18 elemen dekorasi dan 1.304 kostum yang ditampilkan.Acara dibuka dengan tayangan video yang memperkenalkan seni batik, yang juga merupakan salah satu ikon keberagaman Indonesia. Tayangan itu ditampilkan di panggung berbentuk melengkung menyerupai garis ekuator yang melintasi Indonesia yang merupakan zamrud katulistiwa.Hitung mundur pun dilakukan dan diiringi tarian serta ucapan selamat datang di Asian Para Games dengan berbagai bahasa di Asia.Kemudian, Ketua Dewan Pengarah Asian Para Games, Puan Maharani, membawa bendera Merah Putih untuk dikibarkan. Tak lama, Lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh penyanyi cilik Shanna Shannon.Sesaat para penonton yang hadir ke SUGBK dan menyaksikan langsung di layar kaca, dibawa terenyuh dengan pembacaan dialog refleksi yang melibatkan aktor Reza Rahadian dan aktivis Tuli, Surya Sahetapy. Pembacaan dialog ini bertemakan merangkul keberagaman, yang terinspirasi dari lima sila dalam Pancasila.Tak lama, para atlet disabilitas memasuki lapangan dalam parade atlet. Diawali negara Afghanistan, dan diakhiri oleh rombongan atlet tuan rumah Indonesia, acara parade atlet ini tampak berbeda karena pihak panitia menyisipkan lagu populer dari masing-masing negara.Untuk pembawa bendera Merah Putih adalah perenang Para Games Indonesia, Laura Dinda. Laura memimpin kontingen Indonesia yang diperkuat 295 atlet untuk masuk ke arena utama.Menariknya, saat defile Tiongkok melintas, para atlet dari Negeri Tirai Bambu ini membawa spanduk khusus untuk Indonesia yang bertuliskan 'Hello Indonesia' dalam dua bahasa. Tiongkok masuk sebagai negara keenam dalam parade tersebut.Kemudian, acara dilanjutkan dengan pidato Ketua INAPGOC, Raja Sapta Oktohari. Dalam momen ini, ia membeberkan alasan tema keberagaman yang ada dalam pembukaan ini."Indonesia adalah negara besar, dengan 17.000 pulau dengan 263 juta populasi, di mana 30 juta di antaranya merupakan penyandang disabilitas,” ujar Raja Sapta Oktohari dalam pidato sambutannya.“Kami lahir dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Ada banyak lagi perbedaan lain, termasuk anggota keluarga besar bangsa kami yang berkebutuhan khusus," lanjutnya.Setelah itu, Presiden Asia Paralympic Committe, Majid Rashed, tak ketinggalan memberikan pidato. Ia juga sesekali berbicara dengan bahasa Indonesia.Selama lebih dari tujuh hari, sekitar 3.000 atlet dari 43 negara akan memperebutkan lebih dari 500 medali yang diperebutkan dalam 18 cabang,” ucap Rashed.“Ini adalah jumlah atlet terbesar yang mengikuti Asian Para Games dan jumlah negara terbanyak. Media yang meliput ajang ini juga menjadi yang terbesar. Saya bangga dengan hal ini," terangnya.Tak lama setelah pidato yang dilontarkan Raja serta Majid Rashed, Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi membuka Asian Para Games 2018.Dalam pidato pembukanya, Jokowi mengatakan kalau Asian Para Games merupakan momen merayakan persaudaraan. Tak lupa Jokowi menutup pidatonya mengatakan sambil menggunakan bahasa isyarat.“Kita tunjukkan kegigihan dan prestasi. Kita ingin menjunjung kemanusiaan,” ucap pria 57 tahun tersebut.Seluruh penonton kembali dibawa terenyuh ketika video yang menampilkan Bulan, seorang siswi yang mengirimkan pesan dalam kotak dari para sahabatnya.Cerita Bulan ini merupakan interpretasi ulang tentang surat yang benar-benar dikirimkan oleh Bulan kepada Presiden beberapa tahun lalu. Di akhir video, Bulan bertanya pada Presiden “Saya di sini. Pak Presiden ada di mana?”Bulan pun hadir di arena SUGBK ditemani atlet panahan Abdul Hamid. Mereka bertemu dengan Jokowi untuk memberikan kotak tersebut. Ketika dibuka, di dalam kotak ada huruf-huruf yang membentuk kata ABILITY.Ketiganya mengambil posisi lalu menembakkan panah untuk menyulut penghancuran huruf-huruf DIS. Huruf-huruf itu jatuh berserakan bersamaan dengan tembakan dari atap.Setelah itu, pengibaran bendera Asian Paralympic Comittee pun dilakukan. Ada atlet-atlet para games pada prosesi ini, yang kemudian dikibarkan oleh Paskibra diiringi lagi Paralympic.Sesi upacara pembukaan ditutup oleh perjalanan Kirab Obor. Api Obor dibawa oleh Menpora Imam Nahrawi serta Ketua National Paralympic Games, Senny Marbun. Setelah itu secara estafet diserahkan oleh Pribadi SH yang merupakan Sekretaris Umum National Paralympic CommitteeIndonesia.Kemudian Soeharto, si Pemenang Medali Cabang Atletik kembali melanjutkan api obor untuk diserahkan kepada Jendi Panggabean. Atlet para renan Indonesia ini menyalakan api obor ke Blencong. Bentuk blencong terinspirasi Garuda, simbol Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus menutup prosesi pembukaan ini.Asian Para Games 2018 akan berlangsung dari 6 hingga 13 Oktober. Nantinya akan ada 43 negara, 2.832 atlet, dan lebih dari 1.900 ofisial yang ikut berpatisipasi dalam gelaran Asian Para Games ketiga ini.(FIR)