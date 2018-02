PB PRSI Ingin Akhiri Puasa 26 Tahun tanpa Medali

Jakarta: PB PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) optimistis bisa memecahkan puasa medali mereka di ajang Asian Games 2018. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum PB PRSI Anindya Novyan Bakrie.



Menggelar Rakernas yang diselenggarakan di Four Points Hotel Jakarta Pusat, Sabtu 24 Februari 2018, Anin berharap target itu bisa dicapai pada Asian Games. Target itu ia lontarkan pada Rakernas yang dihadiri 250 peserta dari 34 Pengprov, yang telah dimulai sejak Jumat 23 Februari 2018.

Dalam penyampaiannya, Anin ingin melakukan pecah telor terhadap rekor renang Indonesia yang belum mendapatkan medali di ajang Asian Games selama 26 tahun terakhir ini."Kami berharap perenang mampu memecahkan kemarau panjang, agar bisa kembali mengambil medali. Apalagi tahun depan SEA Games di Filipina 2019 dan dilanjutkan Olimpiade di tahun 2020. Ini tidak bisa dianggap enteng," kata Anin.Untuk mempersiapkan hal tersebut, saat ini PB PRSI lebih menggiatkan atletnya untuk melakukan TC (pemusatan latihan) di beberapa negara. Salah satunya adalah yang sedang saat ini dilakukan oleh tim renang putra Indonesia. Mereka sedang mengikuti TC di Australia, dan mengikuti pertandingan Australia Swimming Trial, 28 Februari hingga 3 Maret 2018."Nantinya di bulan lima, akan ada TC ke Amerika. Kami lebih sering menurunkan mereka diuji coba ke luar negeri karena untuk mempelajari sisi teknik dan mental pemain luar," imbuh Anin.Tak hanya itu, di cabang olahraga renang indah, juga akan mendatangkan pelatih asal Ukraina. Rencananya bakal ke Indonesia pada awal Maret mendatang. Nantinya tim renang indah juga akan melakukan try out di Jepang.Sementara bagi para atlet junior PB PRSI yang dilatih David Armandoni, nantinya mereka juga akan diturunkan dalam try out di Singapura pada Maret mendatang.(FIR)