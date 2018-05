NBA Umumkan Dream Team Musim 2017--2018

Jakarta: Menjelang berakhirnya musim 2017--2018, NBA resmi mengumumkan susunan dream team tahun ini. Bintang Cleveland Cavaliers, LeBron James dan Shooting Guard Houston Rockets, James Harden menjadi pendulang suara terbanyak.



Setiap tahunnya, NBA akan mengumumkan susunan pemain terbaik yang dibagi dalam First Team, Second Team, dan Third Team. Dalam hal ini, jurnalis olahraga Amerika Serikat yang biasa meliput NBA diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.

Masing-masing jurnalis akan diberikan kesempatan untuk memilih dua forward, dua guard, dan satu pemainj berposisi center. Untuk pemain yang dipilih untuk First Team mendapat lima poin, Second Team mendapat tiga poin, dan Third Team mendapat satu team.Untuk tahun ini, selain James dan Harden, tiga nama lainnya yang mengisi line-up First Team adalah Damian Lillard (Portland Trailblazers), Kevin Durant (Golden State Warriors), dan center New Orleans Pelicans, Anthony Davis.Dari lima nama yang masuk daftar First Team, tiga di antaranya adalah calon peraih MVP musim reguler NBA, yaitu James, Harden, dan Davis. Ketiga pemain ini memang tak bisa terbantahkan lagi karena tampil konsisten sepanjang musim.Sementara itu, untuk Second Team, nama-nama seperti Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Lamarcus Aldridge (San Antonio Spurs), dan Joel Embiid (Philadelphia 76ers) mengisis daftar. Dalam daftar ini, Antetokounmpo menjadi nama yang paling mencolok karena penampilan gemilangnya sepanjang musim dan membawa Bucks ke play-off.Untuk Third Team, Stephen Curry (Golden State Warriors) menjadi bintang yang masuk dalam daftar ini. Cederanya yang membekapnya hampir setengah musim tak membuatnya alpa dalam daftar ini. Selain itu, adana nama-nama seperti Victor Oladipo (Indina Pacers), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Paul George (OKC), dan Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).(KRS)