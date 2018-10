Atlet, Relawan, Hingga Wartawan Dilindungi Asuransi saat Asian Para Games

Jakarta: Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018 (INAPGOC) menggandeng perusahaan asuransi Allianz Indonesia pada event yang dimulai 6-13 Oktober mendatang. Kerja sama itu bertujuan untuk melindungi atlet dan ofisial, panitia, relawan, hingga wartawan dengan asuransi saat event berlangsung.



CEO Allianz Indonesia Joos Louwerier menjelaskan pihaknya akan memberikan perlindungan asuransi kesehatan saat berlangsungnya Asian Para Games 2018 di Jakarta. Total, ada 16.294 penerima manfaat perlindungan asuransi kesehatan yang akan diberikan kepada para penerima saat Asian Para Games 2018 berlangsung.

Jumlah itu terdiri dari 4.641 atlet dan pendamping, 8.000 relawan, 625 panitia, 1.028 wartawan dan 2.000 pekerja yang akan mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan. Untuk manfaat rawat inap meliputi biaya kamar, ICU, kunjungan dokter, hingga manfaat kematian. Sedangkan untuk manfaat rawat jalan meliputi konsultasi dokter umum, dokter spesialis, obat, diagnosa dan fisioterapi."Komitmen kami selalu sama, selalu mendukung gelaran olahraga para teman-teman disabilitas. Ketika Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018, kami tidak akan melewatkan kesempatan tersebut," ujar Joos.Dukungan penuh dari Allianz mendapatkan apresiasi yang tinggi dari INAPGOC sebagai penyelenggara."Inilah bukti dari keseriusan Allianz menjadi official prestige partner di Asian Para Games 2018. Karenanya kami sangat berterima kasih," ujar Direktur Revenue and Sponsorship INAPGOC Hasina Hakim.Lebih lanjut Joos berharap bahwa Allianz bisa memberikan bantuan yang semaksimal mungkin. Bantuan yang bisa membantu gelaran berjalan lancar dan sukses, juga para atlet mendapatkan manfaat di saat yang bersamaan."Kami berharap Indonesia bisa sukses sebagai tuan rumah. Baik dari penyelenggaraan yang meriah hingga Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik pada Asian Para Games 2018," jelasnya.Allianz juga memberikan perlindungan Third Party Liability (TPL) kepada INAPGOC sebagai penyelenggara Asian Para Games 2018 untuk memastikan kelancaran pertandingan bagi para atlet yang berlaga. Third Party Liability Insurance adalah asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga.Baik berupa kerugian material harta benda (property damage), maupun cedera badan (bodily injury) yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian sehubungan dengan kegiatan usaha atau aktivitas tertanggung.Kerja sama ini sejalan dengan semangat Allianz dalam menjunjung nilai inklusifitas, keberagaman, dan keunggulan, baik di tempat bekerja maupun dunia olahraga yang kompetitif.(REN)