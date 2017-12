Jadi Tuan Rumah APG 2018, Bukti Indonesia Negara yang Ramah Disabilitas

Solo: Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang terpilih menyelenggarakan Asian Para Games (APG) 2018. Penyelenggaraan akan dipusatkan di Jakarta serta Palembang pada 6-13 Oktober 2018.



Ketua umum Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari mengatakan, dalam momentum ini, Indonesia berkesempatan membuktikan diri sebagai negara yang ramah disabilitas.

"Kesempatan ini menjadi implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas," kata Raja Sapta, Kamis 14 Desember 2017.Adapun APG 2018, lanjutnya, mengusung slogan 'The Inspiring Spirit and Energy of Asia'. Ada empat misi yang dihadirkan, yakni determination, courage, equality dan inspiration."Empat misi tersebut diharapkan bisa memperkenalkan tekad kuat dan kepercayaan baik fisik maupun mental atlet dalam menghadapi tantangan," bebernya.Sebagai tuan rumah APG 2018, Indonesia bersiap menerima kehadiran ribuan atlet penyandang disabilitas dari 42 negara di Asia. "Kurang lebih 3 ribu atlet," imbuhnya.Sebanyak 17 cabang olahraga dengan 582 nomor pertandingan akan dilagakan selama delapan hari mulai 6-13 Oktober 2018. INAPGOC pun saat ini telah mulai melakukan tahap sosialisasi di beberapa kota di Indonesia.Raja berharap pengetahuan masyarakat akan APG 2018 mendorong antusias dan apresiasi masyarakat Indonesia. "Masyarakat bisa menyaksikan langsung maupun secara tidak langsung dan memberi dukungan bagi atlet Indonesia," beber dia.Sementara salah satu atlet balap kursi roda Indonesia Doni Yulianto mengatakan, dukungan masyarakat Indonesia sangat berpengaruh pada semangat para atlet."Kami harap di Asian Para Games 2018 bisa berlaga lebih baik dan mencetak prestasi untuk Indonesia," pungkas peraih emas di ASEAN Para Games 2017 nomor kursi roda 1.500 meter T54 putra itu.(ASM)