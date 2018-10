Menpora Pastikan Bonus Atlet Cair Sebelum Penutupan

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan bonus untuk atlet Asian Para Games 2018 diberikan sebelum acara penutupan. Bonus akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pada Sabtu, 13 Oktober 2018.



"Bonus berupa uang akan diberikan sebelum keringat mereka kering. Rencananya akan diberikan langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) sebelum penutupan," ujar Menpora Imam Nahrawi, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 12 Oktober 2018.

Bonus akan diberikan kepada para atlet peraih medali, pelatih, dan asisten pelatih. Nominalnya sama besarnya dengan bonus Asian Games 2018.Rincian bonusnya yakni untuk perorangan mendapatkan medali emas sebesar Rp1,5 miliar, medali perak Rp500 juta, dan medali perunggu Rp250 juta.Sementara, untuk tim ganda, bonus atlet peraih medali emas sebesar Rp1 miliar, medali perak Rp400 juta, dan medali perunggu Rp200 juta. Untuk tim regu, peraih medali emas akan diberikan bonus Rp750 juta, medali perak Rp300 juta, dan medali perunggu Rp150 juta."Pencairan akan diberikan kepada atlet berupa buku tabungan dan kartu ATM. Nominal tersebut utuh tanpa ada potongan pajak. Atlet dan pelatih yang belum berhasil meraih medali, pemerintah tetap akan memberikan penghargaan dan bonus seperti Asian Games 2018," katanya.Imam tak lupa mengucapkan terima kasih kepada atlet yang telah berjuang pada pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Dia juga mengapresiasi penonton yang telah mendukung."Medali melesat ke atas dan terus diperjuangkan. Masih ada peluang untuk memperoleh medali. Terima kasih juga kepada tim psikolog, wartawan, TNI, Polri, dan semua pihak yang terlibat," ucapnya.Berikut ini rincian bonus Asian Para Games 2018.1. Atlet perorangan- Emas Rp1,5 miliar- Perak Rp500 juta- Perunggu Rp250 juta2. Atlet ganda- Emas Rp1 miliar per orang- Perak Rp400 juta per orang- Perunggu Rp200 juta per orang3. Atlet beregu- Emas Rp750 juta per orang- Perak Rp300 juta per orang- Perunggu Rp150 juta per orang4. Pelatih perorangan/ganda- Emas Rp450 juta- Perak Rp150 juta- Perunggu Rp75 juta5. Pelatih beregu- Emas Rp600 juta- Perak Rp200 juta- Perunggu Rp100 juta6. Pelatih untuk medali kedua dan seterusnya- Emas Rp225 juta- Perak Rp75 juta- Perunggu Rp37,5 juta7. Asisten pelatih perorangan/ganda- Emas Rp300 juta- Perak Rp100 juta- Perunggu Rp50 juta8. Asisten pelatih beregu- Emas Rp375 juta- Perak Rp125 juta- Perunggu Rp62,5 juta9. Asisten pelatih untuk medali kedua dan seterusnya- Emas Rp150 juta- Perak Rp50 juta- Perunggu Rp25 juta