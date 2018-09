Tertimpa Perahu, Atlet Layar Indonesia Dilarikan ke Rumah Sakit

Jakarta: Nasib nahas dialami atlet layar putri Indonesia, Noviana Puspita Sari di ajang Asian Games 2018. Selain gagal menyumbangkan medali, ia juga sempat terhanyut di laut akibat tertimpa perahunya yang terbalik.



Novita turun di nomor 49er FX bersama rekan setimnya, Iedha Nurul Rahma. Insiden nahas yang menimpanya itu terjadi ketika memainkan match ke-15 atau laga pamungkas di venue Indonesia National Sailing Centre, Jumat 31 Agustus.

