Menegangkan, Rockets Pecundangi Warrios di Game Kelima

Houston: Houston Rockets berhasil memenangi game kelima final NBA wilayah barat untuk membuat skor menjadi 3-2, Jumat 25 Mei pagi WIB. Pertandingan berjalan menegangkan sampai kuarter keempat sebelum akhirnya Rockets menang 98-94.



Bermain di Toyota Center, Rockets yang didukung suporter fanatik mereka membuka laga dengan baik. James Harden dan Chris Paul yang menjadi motor serangan Rockets membawa timnya unggul 23-17.

Namun, Warriors yang memiliki penembak-penembak hebat dalam diri Stephen Curry, Kevin Durant, dan Klay Thompson mampu menyusul pada kuarter kedua. Permainan Rockets cenderung tidak berkembang pada fase ini. Skor imbang 45-45 membawa mereka masuk ke ruang ganti.Pada kuarter ketiga, kedua tim saling berbalas lemparan tiga angka. Erci Gordon dan Chris Paul mampu berulang kali melepas tembakan tiga angka. Akan tetapi, Warriors punya field goal lebih baik pada kuarter ketiga ini. Mereka pun unggul 72-71.Pada kuarter penentuan, pelatih Rockets Mike D'Antoni kembali menurunkan Harden yang sempat diistirahatkan pada akhir kuarter ketiga. Masuknya Harden ditambah Chris Paul, Eric Gordon, dan Clin Capela menjadi warna tersendiri.Chris Paul tampil menggila pada kuarter keempat ini. Berulang kali tembakan tiga angkanya berhasil menambah poin.Pertandingan semakin seru saat pertandingan tersisa 1 menit 15 detik, ketika Dreymond Green mencetak tiga poin dan membuat Warriors hanya tertinggal satu angka 94-95.Pada masa-masa penentuan, Rockets sempat dirugikan karena kehilangan Chris Paul yang cedera hamstring saat 22 detik terakhir. Akan tetapi, dewi fortuna menaungi Rockets yang kemudian menutup pertandingan dengan kemenangan 98-94 lewat free throw Eric Gordon pada dua detik terakhir.Hasil ini membuat Rockets unggul 3-2 dalam sistem best of seven. Hanya satu kemenangan lagi yang dibutuhkan Rockets untuk melaju ke final NBA. Laga keenam akan berlangsung di markas Warriors pada Minggu 27 Mei pagi WIB.(FIR)