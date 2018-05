Menpora Pantau Persiapan Atlet Pelatnas Soft Tenis

Jakarta: Menpora Imam Nahrawi menyambangi para atlet di pelatnas soft tenis. Dirinya ingin memastikan persiapan para atlet berjalan lancar dan tidak ada masalah.



"Ayo ada yang ingin disampaikan? Ada kendala apa?" tanya Menpora di hadapan para atlet, Kamis 24 Mei 2018.

"Tidak ada, semua berjalan lancar," jawab atlet dan pelatih.Pada kesempatan tersebut, Menpora tak ketinggalan memberikan semangat dan motivasi agar para atlet bisa bertanding dengan maksimal dan meraih target satu medali emas, satu medali perak dan dua perunggu pada Asian Games nanti."Baiklah kalau begitu, terima kasih semuanya, selamat berjuang, semangat terus, Merah Putih di dadaku," ucap Menpora menyemangati.Sementara itu, Pelatih Timnas Soft Tennis Putra Indonesia Ferly Montolalu menjelaskan atlet pelatnas yang ada di soft tennis saat ini dihuni oleh sepuluh atlet, terdiri dari lima orang putra dan sisanya putri. Mereka adalah Dede Tari Kusrini, Voni Darlina, Ana Kawengian, Siti Nur Arasih, Dwi Rahayu (Putri).Sedangkan untuk tim putra diikuti oleh Irfandi Hendrawan, Prima Simpatiaji, Gusti Jaya Kusuma, Elbert Sie, Hemat Bhakti Anugrah. Dari komposisi pemain yang dimilikinya dan hasil beberapa try out, Ferly optimis bisa mewujudkan target tersebut.Dari posisi kelas, Indonesia di bawah Korea Selatan dan Jepang sebagai negara yang melahirkan olahraga serumpun tenis lapangan ini. Namun faktor tuan rumah menjadi tuah tersendiri pemacu para atlet."Target tetap 1 emas 1 perak dan 2 perunggu, dari tunggal putra, ganda campuran, dan beregu. Hasil dari try out di Thailand dan Hiroshima bulan Maret lalu dapat sebagai acuan. Ditambah Senin akan berangkat ke Jerman Open, lanjut Pattaya, Thailand, dan traning camp di Inchone, Korea Selatan," jelas Ferly.(ROS)