Bintang Liga Primer Jadi Saksi Kemenangan Dramatis Wizards atas Knicks

Pertandingan Washington Wizard vs New York Knick yang disaksikan sejumlah aktor sepak bola dan selebriti Inggris berakhir dramatis. Upaya Allonzo Trier menggagalkan lay up Thomas Bryant saat laga menyisakan 0,4 detik berujung pelanggaran goaltending. Wizards pun akhirnya memenangi laga dengan keunggulan setengah bola, 101-100.



London: Washington Wizards menang dramatis atas New York Knicks pada lanjutan NBA 2018-2019 di O2 Arena, London, Jumat 18 Januari dini hari. Thomas Bryant jadi pahlawan kemenangan 101-100 Wizards lewat dua poin yang dilesakkannya pada detik akhir laga.

Bintang Liga Primer dan Selebriti Inggris Ramaikan Laga

Duel kedua tim sejatinya berjalan cukup sengit. Kejar mengejar angka terus diperagakan para pemain kedua tim hingga detik akhir pertandingan.Knicks yang mengandalkan guard Emmanuel Mudiay sempat berada di ambang kemenangan ketika unggul 100-99 saat pertandingan kurang dari satu detik lagi.Sayangnya, kemenangan itu akhirnya buyar setelah Allonzo Trier divonis melakukan goaltending (menghalau bola yang akan masuk ke ring) atas lay up yang dilakukan Thomas Bryant saat laga menyisakan 0,4 detik lagi. Wizards pun akhirnya memastikan kemenangan 101-100.Selain aksi brilian Bryant di detik akhir, Bradley Beal jadi penampil terbaik di kubu Wizards pada laga ini. Beal jadi mesin poin Wizards dengan koleksi 26 poin. Sementara itu, Mudiay harus gigit jari meski tampil sebagai peraih poin terbanyak di kubu Knicks dengan raihan 25 poin.Atas kemenangan ini Wizards menambah rekor pertemuan melawan Knicks menjadi 3-0. Sebelumnya, The Wizards berhasil permalukan Knicks dengan skor 108-95 (November) dan 110-107 (Desember).Kemenangan Wizards di London semakin spesial. Pasalnya banyak pesepak bola Liga Primer Inggris yang menonton pertandingan itu.Penggawa Arsenal macam Hector Bellerin, Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexandre Lacazette berada di antara kerumunan. Selain itu, penggawa Chelsea yang akan jadi lawan Arsenal pada laga Liga Primer akhir pekan ini seperti Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud dan Marcos Alonso juga terlihat menikmati pertandingan.



Selain aktor lapangan hijau, kalangan selebriti juga tidak ingin melewatkan menonton laga NBA yang sudah sejak 2011 melakukan ekspansi dengan menggelar sejumlah laga NBA di luar Amerika Serikat, dalam hal ini Inggris.



Komedian Michael McIntyre, Penyanyi Rap Tinie Tempah, band Rak-Su, model Lara Stone dan pesulap Dynamo tertangkap kamera berada di kursi penonton.



(ACF)