Sepulang Uji Coba, Perkembangan Atlet Atletik Mulai Terlihat

Jakarta: Keputusan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) mengirimkan atletnya melakoni uji coba di Amerika Serikat tidak sia-sia. Pasalnya kemampuan para atlet Indonesia dinilai anyak berkembang usai melakoni uji coba.



PASI mengirimkan 13 atletnya beruji coba di AS pada April. Salah satunya adalah atlet andalan dari cabang lompat jauh putri, Maria Londa.

Selama satu bulan menjalani uji coba di AS, para atlet Indonesia dilatih mantan atlet dunia, Harry Marra. Bersamanya para atlet banyak digenjot latihan fisik dan teknik mereka."Di AS, mereka dilatih Harry Marra. Dia pelatih kelas dunia. Secara umum ada peningkatan dan itu di semua nomor, baik sprint, loncat, dan lempar," ujar Sekretaris Jenderal PASI Tigor Tanjung dalam konferensi pers di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Jumat 4 Mei 2018."Sementara para pelatih juga mengalami peningkatan, maksudnya pengetahuan mereka soal melatih atletik bertambah," tambahnya.Para atlet kini sudah kembali ke Tanah Air sejak awal Mei. Mereka akan terus melakukan persiapan untuk mengikuti kejuaraan nasional atletik pada 7 Mei hingga 12 Mei. Kejuaraan nasional ini sekaligus menjadi ajang para atlet untuk menunjukkan hasil uji coba selama di AS.

Video: Menpora Sambut Baik Peluncuran Lagu 'Bola Bola Bola'

(RIZ)