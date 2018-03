Sejumlah Program Timnas Rugby jelang Asian Games 2018

Yogyakarta: Berbagai persiapan bakal dijalani Timnas Rugby Indonesia jelang Asian Games 2018. Di antaranya melakukan sejumlah try out demi pematangan skuat.



Rugby menjalani Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Gumuk Pasir, Parangtritis, Yogyakarta. Mereka telah terbentuk cukup lama. Tepatnya pada Oktober 2017 lalu.

"Pada 2 Mei kami akan try out ke Uzbekistan di sana ada internasional turnamen (5-6 Mei). Dari situ kami akan mengikuti turnamen di Sri Lanka pada 12-13 Mei. Baru pada 14 Mei kami akan kembali ke Jakarta," ujar Dodi Gambiro, manajer timnas Rugby Indonesia.Selain melakukan beberapa try out, timnas Rugby Indonesia akan kedatangan tamu spesial, yaitu juara rugby Seven asal Selandia Baru."Pada 7-15 Juli kami akan kedatangan juara Rugby Seven Selandia Baru. Mereka akan melawan kami dan rencananya akan ada 15 pertandingan saat mereka di sini," terang Dodi.Sebelum menjalani program di atas, akan ada pemangkasan skuat pada akhir pekan ini dari 18 putra dan 18 putri menjadi 14 putra dan 14 putri. Kemudian setelah menjalani berbagai kegiatan di atas, baru tim pelatih akan memilih 12 pemain inti untuk Asian Games mendatang.(FIR)