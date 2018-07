Kemenpora Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Beri Asuransi untuk Atlet

Jakarta: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan dukungannya untuk sukses Asian Games dan Asian Para Games 2018. Pihaknya akan memberikan asuransi bagi kontingen Indonesia di berbagai even internasional.



Dengan adanya jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, para atlet diharapkan tidak ragu lagi dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan. Karena jika sampai cedera, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan karena dikategorikan sebagai kecelakaan kerja.



"Kedatangan kami kemari untuk memberikan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi kontingen Indonesia di berbagai even internasional. Kami menyadari sebagai atlet banyak memiliki risiko cukup tinggi karena terkait banyaknya aktifitas fisik yang dilakukan," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Juni 2018.



Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan jaminan asuransi kepada kontingen Indonesia pada berbagai ajang internasional selama satu tahun.



"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh pihak BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan jaminan asuransi kepada atlet Indonesia yang berlaga di even internasional. Harapan kami apabila sudah ada kesepakatan dengan Inasgoc pada tanggal 27 nanti harus betul-betul dikawal dengan baik, " ujar Gatot.



Ia menambahkan, untuk Asian Para Games harus dipersiapkan secara paralel walaupun pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah koordinasi dengan Inapgoc. Gatot menekankan asuransi ini tidak hanya sebatas even, tapi di luar even juga diperlukan asuransi.

Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan perlindungan tenaga kerja bagi atlet di luar arena perlombaan, seperti pemberangkatan dan pulang kerja atau saat berangkat dan pulang dari lokasi perlombaan atau latihan."Kami juga memberikan masukan bahwa Kemenpora tidak hanya di bidang olahraga, tapi juga bidang pemuda sehingga perlu ada asuransi untuk kebutuhan kegiatan kepemudaan. Hanya saja perlu dipilah-pilah kegiatan kepemudaan mana saja yang perlu kita asuransikan," ucap Gatot.(ROS)