Menpora Tambah Anggaran Atlet di 2019

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, akan menaikkan anggaran untuk atlet dari seluruh cabang olahraga pada 2019 mendatang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan performa atlet agar bisa melanjutkan prestasi Asian Games 2018 di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang.



Imam menginginkan para atlet Indonesia melakukan latihan di luar negeri dan mengikuti kompetisi internasional. Hal ini, menurut Imam, dapat meningkatkan mental dan pengalaman para atlet.

Baca juga: Kemiripan MotoGP dengan Barcelona dan Real Madrid di Mata Lorenzo

"2019 nanti anggaran pemerintah untuk cabang olahraga lebih banyak untuk try out ke luar negeri. Pertandingan-pertandingan yang secara prestasi dan prestise menguatkan mental atlet kita. Semakin mereka sering bertanding dengan atlet dunia semakin diasah mentalnya," beber Imam ketika ditemui di rumah dinas Menpora, Rabu (3/10), malam."Semua cabang olahraga (akan mendapat kenaikan anggaran). Terutama sport olympic yang nanti akan dipersiapkan untuk Olimpiade Tokyo 2020. Itu harus dilakukan, try out ke luar negeri sebanyak-banyaknya," lanjutnya."Ini tantangan juga bagi (federasi) cabang olahraga untuk membuat perencanaan yang baik. Tidak cukup hanya pelatnas dalam negeri. Semakin banyak mereka (atlet) dikirimkan ke luar negeri seperti kejuaraan Asia atau kejuaraan dunia," tegasnya.Indonesia tampil gemilang saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Atlet-atlet Merah Putih mencetak sejarah dengan menempati posisi empat klasemen medali dengan koleksi 31 emas.Sementara di Olimpiade, capaian terbaik Indonesia adalah pada tahun 1992 di Barcelona. Kala itu, Indonesia berhasil meraih dua medali emas yang disumbangkan oleh pasangan emas, Susi Susanti (tunggal putri) dan Alan Budikusuma di nomor tunggal putra.(ACF)