Sapu Bersih Laga atas Blazers, Warriors ke Semifinal

Metrotvnews.com, Portland: Golden State Warriors berhasil melangkah ke semifinal wilayah barat NBA. Kepastian itu mereka dapat setelah mengalahkan Portland Trail Blazers pada game keempat dengan skor 128-103 pada Selasa 25 April pagi WIB.



Bermain di kandang sendiri, Moda Center, Blazers berharap bisa memenangi pertandingan demi memperpanjang napas di play-pff putaran pertama ini. Akan tetapi, tanda-tanda kekalahan justru yang mereka dapatkan. Pada game pertama mereka tertinggal jauh 22-45.

Warriors benar-benar menunjukkan dominasi mereka atas Blazers pada kuarter selanjutnya. Bahkan, pada saat half-time, Warriors unggul jauh 72-48.Segala sesuatunya sudah terlambat bagi Blazers untuk bangkit. Pasalnya, di sisi lain, Warriors berhasil mempertahankan performa mereka pada kuarter ketiga dan keempat. Hasil akhir, Kevin Durant Cs menang dengan skor 128-103 untuk menutup pertandingan dengan agregat 4-0.Pada laga ini, Stephen Curry berhasil menjadi pemain terbaik dengan 37 poin yang ia bukukan. Itu menjadi yang tertinggi di antara pemain lain. Sebenarnya, Damian Lilard juga tampil bagus di sisi Blazers dengan 34 poin, tapi itu tak membantu.Kemenangan ini membuat Warriors menang agregat 4-0 atas Blazers. Itu berarti laga kelima tak dibutuhkan lagi. Mereka menang 4-0 dalam sistem best of seven. Di semifinal, Warriors menunggu pemenang antara Utah Jazz vs Los Angeles Clippers.Pada pertandingan lain di wilayah timur, Toronto Raptors berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skor 118-93. Kemenangan itu membuat mereka unggul 3-2 untuk sementara. Sementara itu, Atlanta Hawks berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 atas Washington Wizards setelah memetik kemenangan meyakinkan 111-101.Portland Trail Blazers 103-128118-93 Milwaukee Bucks111-101 Washington Wizards(KRS)