Lewat Overtime, Warriors Menangi Game Pertama

Oakland: Golden State Warriors berhasil mengamakan game pertama final NBA melawan Cleveland Cavaliers, Jumat 1 Juni pagi WIB. Mereka menang 124-114 lewat overtime dan pertandingan dramatis.



Kedua tim bermain menyerang sejak tip-off. Baik Warriors dan Cavaliers sama-sama menunjukkan keinginan untuk menang. Akan tetapi, kuarter pertama diambil Cavs dengan keunggulan 30-29.

Jalannya kuarter kedua juga tidak berbeda dengan kuarter pertama. Saling balas-balasan tembakan tiga angka mewarnai laga. Turun minum ditutup dengan skor sama 56-56.Pada kuarter ketiga, Warriors mulai menemukan "angin". Klay Thompson, Stephen Curry, dan Kevin Durant berbagi tugas untuk mencetak poin. Sementara itu, Cavas terlalu bergantung pada LeBron James dan pada kuarter ketiga ini Warriors unggul 84-78.Pertandingan berjalan semakin seru ketika memasuki kuarter keempat. Turnovers yang banyak dialami Warriors mmbuat Cavs mendapat keuntungan. James yang agak kesulitan pada kuarter ketiga, mulai menunjukkan kemampuannya pada kuarter keempat.Sebenarnya, Cavs mendapat peluang untuk memenangi laga saat George Hill mendapat dua kali tembakan bebas pada sisa empat detik. Tembakan bebas pertama berhasil, tetapi yang kedua gagal. JR Smith berhasil memenangi rebound. Akan tetapi, bukannya menembak, dia malah membawa bola keluar perimeter lawan dan waktu habis. Skor menjadi 107-107 dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak overtime.Pada babak overtime, Warriors ternyata lebih siap. Mereka mencetak 17 poin tambahan, sementara Cavs hanya tujuh poin. Hasil akhir, Warriors menang 124-114 dan unggul 1-0 dalam sistem best of seven di final NBA.Yang menarik, LeBron James menjadi pengumpul poin terbanyak dalam laga ini dengan 51 poin! Akan tetapi, dia gagal membawa timnya menang. Sementara itu, dari Warriors, pengumpul poin terbanyak ada Curry dengan 29 poin. Dia juga mencetak sembilan assist dan enam rebound.Game kedua masih akan dimainkan di markas Warriors pada Senin 4 Juni pagi WIB.Timnas U-23 Kalah Tipis dari Thailand(KRS)