Rafael Nadal Berjaya di Turnamen Italia Terbuka

Roma: Rafael Nadal berhasil menyudahi perlawanan alot Alexander Zverev lewat tiga set menegangkan 6-1, 1-6, dan 6-3. Kemenangan tersebut mengantar Nadal berjaya di Italia Terbuka untuk kedelapan kalinya.



Memenangi sembilan dari 11 set sebelum melaju ke final, Nadal akhirnya menemui lawan terberatnya. Zverev merupakan juara bertahan dan kerap menampilkan performa tak terduga, sama dengan apa yang ia perlihatkan di final kontra Nadal.

Couldn't be happier traveling back home now with this trophy in my hands... Took this picture at the locker room for you guys, Thanks for the support!!! pic.twitter.com/iNbbdOKGXe