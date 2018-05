IndiHome Bakal Siarkan Seluruh Pertandingan Piala Dunia 2018

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui layanan IndiHome akan menyiarkan secara langsung rangkaian pertandingan Piala Dunia 2018 melalui channel Piala Dunia (SD: 87, HD: 907) dan channel UseeSports (SD: 85, HD: 905).



Ajang kompetisi sepak bola paling fenomenal yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali ini akan menjadi sajian khusus IndiHome untuk keluarga Indonesia yang tak akan dilewatkan begitu saja oleh para pecinta sepak bola.

"IndiHome berkomitmen menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2018 secara langsung di channel Piala Dunia selama 24 jam. Untuk menambah kualitas tayangan, kami sediakan juga dalam format HD (High Definition). Jika pelanggan ketinggalan nonton pertandingan langsung, pelanggan dapat menyaksikan siaran ulang melalui menu TV on Demand yang tersedia sampai tujuh hari ke belakang," kata Direktur Consumer Service Telkom Siti Choiriana.Tidak hanya menayangkan pertandingan dengan kualitas HD dan layanan TV on Demand selama tujuh hari ke belakang, harga yang terjangkau turut memanjakan para penggila sepak bola di Tanah Air.Pelanggan baru yang berlangganan Paket Deluxe dan Premium akan langsung mendapatkan channel Piala Dunia dan UseeSports. Selain itu IndiHome juga menawarkan pilihan minipack Piala Dunia dengan harga Rp90 ribu per bulan untuk paket regular, dan Rp150 ribu untuk sekaligus dua bulan untuk full package.Minipack dapat diakses melalui aplikasi myIndiHome atau menu minipack di layar UseeTV. Selain channel Piala Dunia, pelanggan yang sudah berlangganan minipack Piala Dunia juga dapat menikmati pertandingan-pertandingan melalui channel UseeSports.CEO PT Futbal Momentum Asia David Khim berterima kasih kepada Telkom yang telah bekerja sama sebagai media lisensi Piala Dunia 2018.David Khim menjelaskan alasannya bekerja sama dengan Telkom. Pertama, Telkom adalah perusahaan layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia."Kami percaya Telkom lebih dari sanggup untuk menyajikan tayangan dengan kualitas terbaik hingga pelosok Indonesia," ucapnya.Kedua, esensi dari pelayanan Telkom untuk Piala Dunia selaras dengan komitmen membawa Piala Dunia 2018 ke seluruh penggemar bola di Indonesia tanpa terkecuali. "Lebih dari berbahagia, adalah sebuah kehormatan bagi FMA untuk dapat menjalin bekerja sama dengan Telkom,” ucap David Khim.Channel Piala Dunia akan mulai mengudara pada 1 Juni 2018 dengan rangkaian program Pre-World Cup yang menarik dan Pre-World Cup Friendly Matches. Adapun seluruh 64 pertandingan Piala Dunia 2018 akan disiarkan secara langsung sejak pertandingan pembuka antara Rusia melawan Arab Saudi pada 14 Juni 2018, hingga partai final pada 15 Juli 2018.Selain itu, channel Piala Dunia juga menghadirkan berbagai program menarik seperti Prime Sports Special World Cup yang mengungkap sisi lain Piala Dunia di luar lapangan, prediksi pertandingan Piala Dunia akan hadir setiap hari pukul 06.30 WIB. Lalu, World Cup Best Moment yang mengangkat momen terbaik Piala Dunia yang akan tayang setiap hari pukul 09.30 WIB serta program World Cup Daily Highlights juga akan ditayangkan setiap hari pukul 10.00 WIB.Rangkaian program terbaik Piala Dunia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara papan atas seperti Tio Nugroho, Stewart Henry, Conchita, Rendra Soedjono dan sepuluh komentator unggulan, yaitu Kusnaeni, Gita Suwondo, Tommy Welly, Edwin Setyadinata, Danurwindo, Binder Singh, Titis Widyatmoko, Yeyen Tumena, Justin Lhaksana dan Imran Nahumarury, menjadikan channel ini sebagai channel terlengkap dan terpercaya untuk ajang Piala Dunia 2018.Selain meluncurkan channel Piala Dunia, IndiHome juga memperkenalkan layanan IndiHome Smart dan IndiHome Video Call kepada masyarakat.IndiHome Smart merupakan layanan dari IndiHome yang memberikan solusi bagi pengamanan rumah, efisiensi terhadap pemakaian listrik dan sebagainya hanya dengan melakukan monitoring atau kontrol dari gadget ataupun smartphone. Sedangkan, IndiHome Video Call merupakan layanan add-on dari IndiHome-UseeTV, yang memungkinkan pelanggan dapat berkomunikasi sesama pelanggan melalui layar TV ke TV dengan kualitas layanan video dan suara yang jernih.Program-program tersebut merupakan bukti bahwa Telkom berkomitmen menyajikan konten-konten berkualitas serta meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dan memberikan layanan terbaik serta menawarkan digital experience yang dapat mendukung implementasi digital lifestyle masyarakat Indonesia.(ROS)