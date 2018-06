Menpora Ajak Pegiat Medsos Pantau Persiapan Asian Games

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Mulyana mengajak kurang lebih 30 orang yang terdiri atas blogger, vlogger, dan Youtuber untuk melihat langsung persiapan pelatnas atlet Indonesia dan kesiapan venue di komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.



Menurut Imam, keterlibatan mereka untuk menyukseskan Asian Games 2018 tidak bisa dipandang sebelah mata. Keingintahuan para penggiat media sosial terkait persiapan Asian Games direspons cepat oleh Menpora.

Tempat pertama yang dikunjungi Menpora ialah Pelatnas Panahan. Imam yang mengenakan jaket putih berlogo Asian Games disambut Pelatih Kepala Tim Panahan Nasional Indonesia Denny Trisyanto dan jajaran pelatih lainnya. Menpora mendapat penjelasan mengenai kondisi atlet setelah menjalani try out di Turki, beberapa waktu lalu."Alhamdulillah, semua atlet setelah menjalani try out di Turki mengalami peningkatan hasil," kata Denny melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Juni 2018.Setelah itu Menpora langsung mengajak para blogger, vlogger dan Youtuber untuk melihat langsung para atlet panahan Indonesia yang sedang berlatih. "Silakan adik-adik semua yang tergabung dalam blogger, vlogger, dan Youtuber melihat langsung bagaimana atlet panahan kita berlatih," kata Imam.Usai dari panahan, Imam mengajak para penggiat media sosial melihat venue Aquatic. Mereka melihat langsung keindahan kolam renang di komplek GBK yang memiliki standar Internasional. Bahkan, Imam ikut melakukan pemanasan bersama atlet loncat indah yang akan melakukan latihan.Usai dari venue Aquatic, Imam bersama rombongan langsung menuju stadion Madya tempat para atlet atletik Indonesia menjalani pelatnas. Di tempat tersebut Imam mengajak Sekjen PASI Tigor Tanjung untuk menjelaskan siapa saja atlet Indonesia yang akan bertanding. Setelah itu, Imam memberi kesempatan kepada para penggiat media sosial untuk foto bersama dan bertanya-tanya kepada atlet.Usai keliling memantau persiapan pelatnas, Imam mengapresiasi peran para penggiat media sosial yang turut memeriahkan Asian Games. Peran penggiat sosial sangat penting untuk mendukung suksesnya Asian Games yang waktunya sebentar lagi.“Saya ucapkan terima kasih kepada penggiat media sosial seperti blogger, vlogger atau youtuber yang ikut menggemakan Asian Games di seluruh Indonesia. Mereka semua bisa menjadi juru bicara atau corong untuk sukseskan Asian Games," ucap Imam.(ROS)