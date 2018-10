Sebanyak 2.919 Atlet dan Ofisial Asian Para Games Tiba di Bandara Soetta

Tangerang: Sebanyak 2.919 atlet dan ofisial negara peserta yang akan mengikuti Asian Para Games 2018 tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Data tersebut telah dicatat oleh Angkasa Pura II (Persero) melalui Kantor Cabang Utama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak 27 September hingga 5 Oktober.



Dalam kurun waktu sembilan hari itu, tercatat puncak kedatangan para atlet dan ofisial terjadi pada Senin 1 Oktober. Yaitu sebanyak 1.270 atlet dan ofisial tiba di Jakarta.

Sementara itu menurut Febri Toga Simatupang, Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pihaknya siap menyukseskan pesta olahraga Asian Para Games 2018.“Bandara Internasional Soekarno-Hatta siap mensukseskan pesta olahraga Asian Para games 2018, kami siap harumkan nama bangsa dalam perhelatan olahraga Oktober ini,” ujar Febri.Bentuk kesiapan Bandara Internasional Soetta ini menurut Febri adalah, sejumlah fasilitas pendukung. Seperti jalur khusus kedatangan, 530 Airport Helper, 393 trolley person, 239 Terminal Inspection Officer yang siaga di Terminal 1, 2 dan 3, serta untuk menunjang mobilisasi di terminal 2 dan terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Selain itu telah disiapkan wheelchair ramp untuk menerima kedatangan kontingen tim groundhandling. Di situ telah disiapkan lima armada ambulift dengan kapasitas kurang lebih enam wheelchair.“Untuk menambah kenyamanan kami juga telah menyiapkan holdingroom di Terminal 2,” terang Febri.Febri juga menyatakan, telah menyiapkan maskot Asian Para Games, MoMo untuk menghadirkan suasana Asian Para Games di sekitaran bandara. MoMo adalah maskot yang terinspirasi hewan Elang Bondol. Nama MoMo juga diambil dari akronim, yaitu Motivation and Mobility.“MoMo pun sudah marak di Bandara Soekarno-Hatta, kini saatnya kita dukung dan mensukseskan Asian Para Games 2018 sama seperti kita turut dalam mensukseskan Asian Games 2018,” kata dia.7 September 2018 : 5 Orang28 September 2018 : 14 Orang29 September 2018 : 26 Orang30 September 2018 : 241 Orang01 Oktober 2018 : 1.270 Orang02 Oktober 2018 : 811 Orang03 Oktober 2018 : 459 Orang04 Oktober 2018 : 65 Orang05 Oktober 2018 : 28 OrangTotal : 2.919 orang(FIR)