Indonesia Berhasil Capai Target Sukses Asian Games 2018

Jakarta: Indonesia memiliki tiga target sukses Asian Games 2018, yaitu persiapan, penyelenggaraan, dan prestasi. Seluruh target disebut berhasil dicapai oleh penyelenggara dan atlet.



"Atas rahmat Allah SWT, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 2018 dengan baik dan lancar. Pemerintah dalam mempersiapkan Asian Games 2018 menargetkan agar dapat mencapai tiga sukses, yaitu persiapan, prestasi, dan penyelenggaraan," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada jumpa pers di kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Puan menjelaskan, persiapan Asian Games 2018 dimulai sejak 2015. Dia pun selalu memantau berbagai persiapan dengan menggelar rapat koordinasi hingga kunjungan ke lapangan."Rakor sudah dilakukan berkali-kali, bahkan lebih 18 kali. Kunjungan kerja juga telah dilakukan lebih dari 20 kali," katanya.Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu tak lupa mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Pihak tersebut disebut berkontribusi besar dalam mempersiapkan sarana dan prasarana, khususnya venue pertandingan.Sementara untuk rangkaian acara, Anggota Komisi VI DPR RI periode 2009-2014 itu menyebutkan, sudah dimulai setahun sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018. Beberapa rangkaian event mulai dari torch relay, acara pembukaan dan rangkaian pertandingan, hingga penutupan berjalan sukses dan lancar."Penyelenggaraan Asian Games 2018 yang ditargetkan sukses persiapan dan penyelenggaraan sudah tercapai. Capaian ini berkat kerja keras semua pihak, INASGOC, Kementerian PUPR, Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), lembaga dan instasi terkait, serta volunteer. Tak lupa juga masyarakat memberikan kontribusi sangat besar terhadap suksesnya Asian Games 2018," ucapnya.Perihal sukses prestasi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan periode 2012-2014 itu menyebutkan, Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali yang ditetapkan. Indonesia membawa pulang 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu.Puan menyebutkan, hasil yang diraih tak lepas dari persiapan yang dilakukan. Para atlet telah melakukan try out di dalam dan luar negeri, serta pendanaan yang diberikan kepada setiap cabang olahraga dalam mempersiapkan atlet menghadapi Asian Games 2018."Indonesia yang semula pesimistis masuk 10 besar dengan target 16 medali emas, Alhamdulillah bisa memperoleh 31 emas dan masuk posisi empat besar," kata Menko PMK.Suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 tak lepas dari kerja keras semua pihak. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berjasa mengharumkan nama Indonesia pada perhelatan pesta olahraga tingkat Asia itu."Pada kesempatan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada atlet, official, pelatih, dan kontingen, beserta volunteer dan media atas bantuan dan kerja sama selama pelaksanaan Asian Games, mulai dari launching, torch relay, opening, dan closing. Ini merupakan sukses seluruh rakyat Indonesia yang sudah bergotong-royong sehingga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional dalam bidang olahraga," kata Menko PMK.(ROS)