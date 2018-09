One Championship Gandeng Operator Seluler

Jakarta: Ajang tarung bebas One Championship akan memulai pertandingan Sabtu 22 September di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.. Agar pertarungan tersebut bisa dinikmati masyarakat, pihak penyelenggara menggandeng salah satu perusahaan operator seluler untuk bekerja sama.



Pertarungan yang bertajuk One: Conquest of Heroes itu rencananya akan disiarkan langsung melalui jaringan Telkomsel. Chief Financial Officer ONE Championship, Teh Hua Fung, mengakui senang dengan kerja sama tersebut, karena bisa memainkan peran utama pertumbuhan dan pengembangan ONE Championship.

"Kami selalu berusaha memperluas platform lain untuk menghadirkan siaran langsung dan konten digital. Kemitraan ini merupakan bentuk usaha untuk menghadirkan seni bela diri bagi empat milyar orang di Asia, terutama di Indonesia," ujar Teh Hua Fung, dalam rilis yang diterima wartawan.Hal senada diucapkan Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnson. Ia sangat antusias berkolaborasi dengan ONE Championship, dan menghadirkan bela diri sebagai konten hiburan digital baru bagi para pelanggan."Melalui kolaborasi ini kami berharap dapat meningkatkan profil dan nilai-nilai sejati dari komunitas seni bela diri di Indonesia. Dengan ONE Championship sebagai tambahan mitra penyedia konten video digital, kami berharap dapat memberikan pengalaman sebagai tambahan dari mitra video digital," kata Alistair.Nantinya, tayangan One Championship akan hadir secara daring di konten streaming MAXstream. Di mana konten tersebut merupakan saluran yang khusus menghadirkan siaran langsung seni bela diri dengan menggunakan paket VideoMAX.Para pengguna sudah mulai menyaksikan konten ONE Championship pada 22 September yang disiarkan langsung dari JCC, Senayan. Pada partai utama acara ini, juara ONE Strawweight World Champion Yoshitaka "Nobita" Naito dari Jepang akan melawan Joshua "The Passion" Pacio dari Filipina.Selain itu, duel para petarung Indonesia pun akan hadir di ajang ini. Mulai dari pertarungan Sunoto, juara One Strawweight Indonesia Adrian Mattheis, serta Riski Umar.(REN)