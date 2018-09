Latihan Terbuka Peratung One Championship Jelang Perebutan Juara Dunia

Jakarta: Para petarung One Championship menggelar latihan terbuka pada Kamis 20 September di Jakarta Muay Thai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Termasuk Yoshitaka Naito dan Joshua Pacio yang akan memperebutkan juara dunia.



Yoshitaka yang berasal dari Jepang akan memperebutkan gelar juara dunia One Strawweight melawan Pacio, petarung asal Filipina. Duel tersebut akan tersaji di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Sabtu 22 September.

Kedua petarung itu pun sempat saling menebar perang urat saraf saat latihan terbuka. Terlebih Pacio, petarung berjuluk The Passion itu menegaskan sudah menunggu lama untuk merebut gelar dari Yoshitaka yang memiliki julukan Nobita."Apa yang saya perlu lakukan hanyalah mengeksekusinya. Memenangkan gelar juara dunia sangat berarti bagi saya. Hanya kemenangan yang ada di pikiran saya untuk pertarungan ini," tutur Pacio."Saya sangat menghargai Joshua Pacio. Dia sangat bertalenta dan seorang atlet bela diri yang hebat. Saya tak ragu, suatu hari dia yang akan menjadi juara. Namun hari itu belum datang. Saat ini adalah giliran saya," kata Naito memberikan tanggapan.Selain partai puncak tersebut, para peratung Indonesia pun akan naik ring akhir pekan ini. Salah satunya Stefer Rahardian yang akan menghadapi petarung asal Tiongkok, Xue Wen, di ajang One: Conquest og Heroes."Saya berlatih sangat keras. Dengan bantuan rekan- rekan saya di Bali MMA, saya sangat termotivasi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya layak untuk bertarung di panggung internasional seperti ONE Championship," ujar Stefer.Yoshitaka Naito vs Joshua Pacio (56.7kg ONE Strawweight World Championship)Stefer Rahardian (Indonesia) vs Peng Xue Wen (56.7kg)Sergio Wielzen vs Rodtang Jitmuangnon (61.2kg)Yuya Wakamatsu vs Danny Kingad (61.2kg)Koyomi Matsushima vs Marat Gafurov (70.3kg)Saygid Guseyn Arslanaliev vs Timofey Nastyukhin (77.1kg)Kairat Akhmetov vs Ma Hao Bin (61.2kg)Priscilla Hertati Lumban Gaol (Indonesia) vs Jomary Torres (52.2kg)Fabrice Fairtex Delannon vs Yodpanomrung Jitmuangnon (65.8kg)Victorio Senduk (Indonesia) vs Sunoto (Indonesia) (65.8kg)Adrian Mattheis (Indonesia) vs Angelo Bimaodji (Indonesia) (56.7kg)Riski Umar (Indonesia) vs Egi Rozten (Indonesia) (59.0kg Catch Weight)(REN)